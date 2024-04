video suggerito

Ascolti tv sabato 27 aprile: chi ha vinto tra I migliori anni e il Serale di Amici 23 Gli ascolti tv di sabato 27 aprile 2024: a causa dello sciopero Nielsen, non sono stati diffusi i dettagli sui dati auditel della serata. Rai 1 ha conquistato il % di share, Canale5 invece l’% di share. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, sabato 27 aprile 2024, ha regalato intrattenimento, film per tutta la famiglia, programmi di approfondimento e informazione. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de I Migliori Anni, condotto da Carlo Conti, mentre su Canale5 è andato in scena un nuovo appuntamento con il Serale di Amici 23 conclusosi con l'eliminazione di Sofia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti di sabato 27 aprile tenendo presente che, a causa di uno sciopero Nielsen, fino al 29 aprile saranno disponibili soltanto i dati di fascia oraria.

La sfida degli ascolti tv tra Rai 1 con I Migliori anni e Canale5 con Amici

La prima serata di Rai 1 di ieri, sabato 27 aprile, ha offerto ai telespettatori I Migliori Anni, il varietà condotto da Carlo Conti che ha visto tra gli ospiti tantissimi cantanti e volti noti dello spettacolo italiano. Dagli Zero assoluto, Gigliola Cinquetti, Marcella a Michele Zarrillo e Rosanna Fratello. Presente, come da tradizione, Maurizio Battista, poi Vincenzo Salemme, Giorgio Mastrota. Su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 23 conclusasi con l'eliminazione di Sofia, ballerina finita al ballottaggio finale contro Martina. Alla luce dello scioperto Nielsen, vediamo gli unici dati resi disponibili. Rai 1 ha raggiunto il % di share, mentre Canale 5 il % di share.

La programmazione delle altre reti generaliste

La serata di Rai2 ieri sera è stata dedicata alla serie F.B.I., su Rai3 invece Francesca Fialdini ha diretto una nuova puntata di Le ragazze. Su Italia Uno è andato in onda la seconda parte del film animato Madagascar 2, mentre su Rete 4 è andato in onda il film Don Camillo Monsignore…ma non troppo. Su Tv8 è andato in onda Alessandro Borghese 4 ristoranti, sul NOVE Accordi & Disaccordi. Di seguito i dati di ascolto resi disponibili:

Leggi anche Ascolti tv giovedì 25 aprile: chi ha vinto tra Terra amara e Quasi orfano

Rai 2:

Rai 3:

Rete 4:

Italia Uno: