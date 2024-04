video suggerito

Perché non escono gli ascolti tv dell’Auditel fino al 29 aprile Nielsen ha comunicato che fino al 29 aprile saranno disponibili per il mercato solo i dati per fasce orarie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Auditel ha dichiarato lo stop. Nielsen ha comunicato che fino al 29 aprile saranno disponibili per il mercato solo i dati per fasce orarie. Lo sciopero comprende le reti televisive, i software house, i centri media, i giornali e tutti gli attori del mercato interessati al dato. La società in una nota: “La nostra società è attualmente coinvolta in un processo di riorganizzazione che interessa tutto il Gruppo Nielsen, nell’ambito del quale è stata avviata una procedura di riduzione del personale. Si è così aperta una fase di delicata dialettica con le organizzazioni sindacali che ha causato, al momento, la proclamazione di uno sciopero per i prossimi giorni fino al 29 di aprile".

Nielsen fa sapere che "il nostro principale impegno è quello di ridurre al minimo gli effetti dello sciopero sui nostri clienti, confidando che sia possibile quanto prima avviare un costruttivo dialogo con le rappresentanze dei lavoratori, come già accaduto in passato". Lo sciopero comporterà quindi lo stop dei risultati d'ascolti dei palinsesti tv editoriali e pubblicitari a tutto il 28 aprile, fatto salvo le fasce orarie:

Specifichiamo che sarà distribuito un palinsesto pro forma in modo da permettere a tutti i processi (sia interni, sia eventualmente programmati dai clienti) di essere elaborati come di consueto. Tali giornate verranno infatti fornite dopo la data del 29 aprile e secondo un piano che sarà nostra cura comunicarvi non appena disponibile, mentre il servizio sarà pienamente ristabilito a partire dalla giornata del 29 p.v. Ci scusiamo per l’inconveniente e sarà nostra cura tenervi aggiornati e informati sull’evoluzione della situazione.

Riduzione del personale, delocalizzazione di alcune funzioni in Paesi con meno garanzie per i dipendenti e costo più basso del lavoro: questi, in sintesi, dovrebbero essere i motivi dello sciopero.