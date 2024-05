video suggerito

Ascolti tv sabato 11 maggio: chi ha vinto tra l'Eurovision Song Contest 2024 e il film I Cassamortari Tutti i dati Auditel della serata di ieri, sabato 11 maggio. Gli ascolti tv della prima serata e chi ha vinto tra l'Eurovision Song Contest 2024 su Rai1 e il film I Cassamortari in prima visione su Canale5.

Nella serata di ieri, sabato 11 maggio, la sfida agli ascolti tv ha decretato una vittoria schiacciante. Non c'è stata gara tra Rai1 e Canale5, le due ammiraglie generaliste. La finale dell'Eurovision Song Contest 2024 ha vinto con un risultato pari a 5.341.000 spettatori per uno straordinario share totale del 36% (anteprima a 4.096.000 e il 24.8%) schiacciando completamente la proposta già debole del film I cassamortari in prima visione, che ha totalizzato solo 1.500.000 spettatori con uno share del 9%.

Eurovision 2023 e 2024: gli ascolti a confronto

La finale dell'Eurovision 2024 con La noia di Angelina Mango è andata decisamente meglio di quella del 2023, che vide gareggiare per l'Italia l'amatissimo Marco Mengoni con il brano Due Vite. L'anno scorso totalizzò 4.960.000 spettatori pari al 34% di share contro i 5.341.000 spettatori pari al 36% di share di quest'anno. Non a caso, il film proposto da canale5 lo scorso anno, Mamma o papà?, chiuse la prima serata con un risultato leggermente superiore: 2.021.000 spettatori con uno share del 12.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 F.B.I. ha totalizzato 713.000 spettatori (3.9%) e F.B.I. International 594.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 l'intramontabile cartone animato amato da adulti e bambini, Shrek, ha ottenuto l'attenzione della platea ridotta di soli 741.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 il ritorno di Sapiens – Un Solo Pianeta 611.000 spettatori e il 3.9%. Su Rete4 Il piccolo Lord, completamente fuori stagione natalizia, ha avuto un riscontro migliore (di media) delle altre due reti Mediaset con 1.030.000 spettatori (6.2%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 760.000 spettatori con il 4.5%. Su Tv8 4 Ristoranti 274.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 436.000 spettatori con il 2.6%.