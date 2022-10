Belén Rodriguez vestita di bianco a Tu Sì Que Vales: nella sesta puntata osa con la scollatura maxi Belén Rodriguez ha ancora una volta incantato il pubblico di Tu Sì Que Vales con sensualità e stile. Per la sesta puntata ha sfoggiato un look candido, osando con un top strapless dalla scollatura maxi.

A cura di Valeria Paglionico

Continua l'inarrestabile successo di Tu Sì Que Vales, il talent di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. A condurlo sono come sempre Maria De Filippi, Teo Mamuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi che, affiancati da Sabrina Ferilli, riescono ad aggiungere un tocco esilarante a ogni performance. Dalla scorsa edizione si è unita al gruppo anche la ballerina Giulia Stabile, che in ogni puntata siede al fianco di Belén Rodriguez, ormai una presenza fissa nel programma. È proprio quest'ultima che riesce a catalizzare i riflettori su di sé in ogni settimana: ecco cosa ha indossato sul palco sabato 22 ottobre 2022.

Il look candido di Belén Rodriguez

L'avevamo lasciata a Le Iene Show col completo di pelle color prugna, oggi ritroviamo Belén Rodriguez sul palco di Tu Sì Que Vales in versione candida. Sebbene il colore dell'outfit sia "angelico", lo stile è incredibilmente sensuale. Il capo chiave del look è un audace top strapless, un modello a corsetto aderentissimo con una striscia di raso all'altezza della vita e una profonda scollatura a V "rigida" che ha messo in risalto il décolleté generoso. Niente collier o gioielli appariscenti, la Rodriguez ha tenuto il collo nudo, aggiungendo semplicemente un paio di orecchini a cerchio total gold. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci.

Lo stile di Belén a Tu Sì Que Vales

Se a Le Iene Belén alterna stile rigoroso e provocante, a Tu Sì Que Vales preferisce puntare sempre sulla sensualità, mettendo in risalto la silhouette impeccabile e il fascino irresistibile. Lo ha dimostrato fin dalla prima puntata, in occasione della quale aveva optato per un lungo abito cut-out con la gonna asimmetrica. Successivamente ha spaziato tra minidress vitaminici, maxi spacchi e completi di pelle, dando prova di essere un'indiscussa icona fashion. Nella sesta puntata non ha deluso le aspettative dei fan, apparendo meravigliosa e sexy in total white.