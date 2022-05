Georgina Rodriguez brilla sul red carpet di Cannes: sull’abito più di 120 mila cristalli Prima uscita pubblica dopo il parto per Georgina Rodriguez, che ha subito la perdita di uno dei gemelli. Al Festival di Cannes ha rubato la scena con uno scintillante abito argentato.

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez in Ali Karoui Couture indossa sandali Le Silla e gioielli Chopard

Georgina Rodriguez ha partecipato al Festival di Cannes sia nel 2019 che nel 2021. L'anno scorso la moglie di Cristiano Ronaldo ha incantato i presenti indossando un abito con maxi spacco e frange sulla gonna. È stato un red carpet deciso e grintoso, mentre stavolta ha scelto un registro stilistico più glamour. Ha preso parte all'anteprima del film Elvis: era da sola, senza il calciatore ed è stato il primo evento di gala dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia. La Rodriguez ha da poco partorito, ma proprio durante il parto ha perso uno dei due gemelli. Questa era la sua prima uscita pubblica.

Anche Georgina Rodriguez arriva a Cannes

La premiere del film Elvis ha attirato a Cannes celebrities da ogni parte del mondo e il red carpet si è trasformato in una gara di stile. I Maneskin, al loro debutto alla kermesse, sono stati un inno al glam rock coi loro look scintillanti. Shakira e Kylie Minogue, le dive del pop anni Duemila, hanno scelto l'intramontabile total black, mentre Adriana Lima è stata la più audace, con un abito che lasciava il pancione nudo (è all'ottavo mese di gravidanza).

Sharon Stone si è invece confermata una diva originale e anticonformista, sfilando in total red con un paio di occhiali da sole e un'acconciatura rock. Altra icona di stile, senza dubbio la moglie di Elvis: Priscilla Presley ha sfilato con il completo pigiama. La moglie di Cristiano Ronaldo invece ha scelto qualcosa di decisamente glamour: impossibile passare inosservata con un abito scintillante come il suo, realizzato apposta per brillare sulla scena.

Georgina Rodriguez brilla sul red carpet

Il look di Georgina, al Festival di Cannes, è quello di una perfetta diva glamour. La moglie di Cristiano Ronaldo ha scelto un abito argentato firmato dallo stilista tunisino Ali Karoui, fondatore di Ali Karoui Coutures. Il vestito con scollatura a V e maxi spacco, lascia la schiena parzialmente nuda. È interamente ricoperto di cristalli Swarovski: più di 120 mila, che lo rendono preziosissimo e scintillante. La Rodriguez ha completato il look con sandali Le Silla color argento, dal tacco vertiginoso e con sottile cinturino alla caviglia. Immancabili i gioielli.

Si è affidata a Chopard, la lussuosa Maison che la accompagna in tutte le occasioni di gala e sui red carpet più prestigiosi. Anche stavolta ha puntato su creazioni di alta gioielleria di inestimabile valore: gli orecchini sono di diamanti e smeraldo verde e ha abbinato anche un anello. Per mettere in risalto la scollatura, la 28enne ha raccolto i capelli in uno chignon, lasciando solo una ciocca sulla fronte. Trucco soft e minimal per lei, con sopracciglia ben pettinate, labbra nude e un tocco di eyeliner. La prima apparizione pubblica dopo il parto è stata di grande impatto: è riuscita a rubare la scena e a imporsi con eleganza.