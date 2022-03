Georgina Rodriguez in gravidanza dice addio ai tacchi alti ma non rinuncia alle giacche di lusso Georgina Rodriguez è incinta ma, nonostante il pancione che cresce sempre di più, non rinuncia alla sua passione per la moda. Certo, ha detto addio ai tacchi alti ma, nonostante preferisca le sneakers, completa sempre i look con degli accessori di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Georgina Rodriguez è incinta, aspetta due gemelli dal compagno Cristiano Ronaldo e non potrebbe essere più felice. Ha dato l'annuncio della gravidanza quando il pancione era già abbastanza evidente ma da quel momento in poi non ha più esitato a mostrare i suoi look premaman. Il dettaglio che li contraddistingue? Sono caratterizzati sempre da qualche capo o accessorio di lusso, dalla bandana Dior per il mare al "pigiama" piumato. Ora che il parto si avvicina la modella ha deciso di dire addio ai tacchi ma a quanto pare non ha alcuna intenzione di rinunciare alle griffe: ecco chi ha firmato i suoi ultimi outfit da futura mamma.

Il nuovo look griffato di Georgina Rodriguez

L'accessorio a cui Georgina Rodriguez sembra non poter rinunciare in dolce attesa? Le giacche griffate. Per completare uno dei suoi recenti outfit premaman ha infatti indossato un blazer firmato Balmain, un modello decorato con l'iconica stampa Monogram in beige e bianco, con le spalle strutturate, la chiusura doppiopetto con i bottoni gold e due tasche con patta. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.890 euro. Balmain è un brand particolarmente alla famiglia Rodriguez-Ronaldo, visto che proprio qualche giorno fa il campione aveva indossato una felpa col monogramma, dimostrando così di amare il lusso anche tra le mura domestiche.

Georgina Rodriguez con giacca Balmain e borsa Birkin

Georgina Rodriguez con le sneakers in gravidanza

Analizzando le varie foto di Georgina Rodriguez in versione premaman si notano diversi dettagli originali: oltre al fatto che sfoggia (quasi) sempre una Birkin bag di Hermès differente, pare che abbia anche detto addio ai tacchi.

Georgina Rodriguez con le sneakers

La modella completa i look con delle comode sneakers, meglio se modelli chunky, così da non affaticarsi troppo e da ridurre al minimo la possibilità di andare incontro a caviglie e piedi gonfi. Nonostante le scarpe basse, però, la signora Ronaldo continua a essere un'indiscussa icona di stile: quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione da lei per i loro look premaman?