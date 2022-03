Cristiano Ronaldo veste griffato anche in casa: pigiama e felpa costano quasi 2mila euro Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto la sua passione per le griffe ma la cosa che in pochi sanno è che anche tra le mura di casa indossa solo capi di lusso. Ecco quanto costano il pigiama di seta e il pullover che usa per giocare con i figli.

A cura di Valeria Paglionico

Cristiano Ronaldo è molto attivo sui social e non esita a documentare ogni dettaglio della sua quotidianità, dai traguardi professionali ai dolci momenti passati in famiglia. Presto diventerà papà per la quinta volta (la compagna Georgina Rodriguez aspetta infatti un figlio) e non potrebbe essere più felice. Non sorprende che in più di un'occasione si sia lasciato immortalare in versione informale mentre gioca con i suoi piccoli tra le mura domestiche. Al di là delle dolcissime scene, ad aver attirato le attenzioni dei fan sono stati i suoi look "casalinghi": sapete quanto costano il pigiama e la felpa che indossa per passare le giornate sul divano?

Quanto costa il pull da casa di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez va fiera del suo compagno Cristiano Ronaldo e non perde occasione per immortalarlo in versione papà. Cosa indossa per giocare con i figli? Come documentato da alcuni scatti social nei quali appare di spalle con i piccoli, in casa non rinuncia allo stile e alle griffe. Il calciatore ha infatti abbinato un paio di pantaloni neri a una maglia in misto lana in bianco e nero con dei dettagli rossi su orlo e maniche, per la precisione un modello decorato con l'iconica stampa Monogram di Balmain. Quanto costa? Sul sito ufficiale una variante simile in black&white viene venduta a 790 euro.

Il pull Monogram di Balmain

Cristiano Ronaldo usa i bermuda di seta come pigiama

La vera chicca degli outfit casalinghi di Cristiano Ronaldo è però il pigiama. Per andare a dormire il campione abbina una semplice t-shirt bianca a un paio di bermuda di seta, per la precisione il modello della collezione Oblique di Dior decorato con l'iconica stampa in bordeaux.

Leggi anche Caterina Balivo, per la colazione con la figlia punta sulla felpa di lusso da quasi mille euro

I bermuda di seta di Dior

Il loro prezzo? La Maison li vende a 1.200 euro (anche se attualmente sono disponibili solo in versione blu notte e panna). Insomma, a quanto pare Ronaldo non riesce proprio a fare a meno delle griffe e non solo durante gli eventi ufficiali. A quanto pare anche in casa veste griffato, spopolando col suo stile all'insegna del lusso.