video suggerito

Quanto costano i vestiti dei cardinali: 1000 euro solo per la veste talare Veste talare, cappa, cappello, gioielli e vari elementi liturgici: l’abbigliamento ufficiale dei cardinali in conclave è molto strutturato e costoso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I cardinali partecipano alla messa per l'elezione del Romano Pontefice, prima dell'inizio del conclave

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conclave, elezione del nuovo Papa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inizia il Conclave, la cerimonia che porterà all'elezione del nuovo papa, il pontefice che succederà a Francesco I morto lo scorso 21 aprile a 88 anni. La riunione plenaria vede coinvolti 133 cardinali elettori e si svolge della Cappella Sistina, blindatissima fino a quando non si giungerà all'accordo sul fatidico nome. Non c'è una durata precisa, dunque non si sa quanto tempo impiegheranno i cardinali a raggiungere la maggioranza. Solo quando ci saranno i due terzi, il mondo assisterà alla tradizionale fumata bianca, inequivocabile segnale che è avvenuta l'elezione. Ciascuno dei cardinali elettori deve indossare per l'occasione una veste ufficiale ben precisa: si tratta dell'abito corale, una sorta di "uniforme" molto prestigiosa e molto costosa, che richiede un grande lavoro sartoriale, soprattutto per i prodotti di alta qualità.

Il costo dei vestiti dei cardinali

La talare rossa viene indossata solo nelle occasioni più importanti. Viene fatta su misura, è un prodotto sartoriale che richiede tempo e cura, rifinito con maestria in ogni dettaglio: i bottoni, i bordi ricamati, la fascia in seta che si lega in vita, il cingolo (ossia il cordone che si lega in vita), guanti, gli elementi aggiuntivi come la cappa magna con lo strascico e il rocchetto (una sopraveste bianca decorata in pizzo).

La Cappella Sistina pronta ad accogliere i cardinali per il conclave

Immancabile lo zucchetto rosso, che si aggiunge alla berretta a tre punte. Artigianali, come tutto il resto, anche le scarpe. Ma non finisce qui, perché i cardinali aggiungono anche una serie di gioielli e accessori liturgici: la croce pettorale, l'anello cardinalizio. La talare rossa, da sola, costa dai 1000 euro in su, ma l'intero set può arrivare a costare anche 8000 euro. Bisogna considerare che lo zucchetto rosso, come si può vedere controllando alcuni siti online, costa dai 40 ai 100 euro, la berretta si aggira attorno ai 70-100 euro mentre la mozzetta supera i 200 euro di prezzo.

Il Cardinale Giovanni Battista Re celebra la messa prima dell'inizio del conclave

Il costo di un rocchetto cambia a seconda dei materiali impiegati, ma solitamente si utilizzano lino e pizzo: in media si parla di 1500 euro. Ben più costosa la cappa magna, che richiede una spesa di circa 4000 euro. All'appello mancano ancora degli elementi, dunque si può facilmente ipotizzare una spesa complessiva di almeno 8000 euro. Moltiplicato per 133 cardinali, parliamo di un evento che solo per le vesti muove più di un milione di euro.