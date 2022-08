Georgina Rodriguez non bada a spese: il look total blu vale quasi 100mila euro In giro per Manchester, Georgina Rodriguez ha ammaliato tutti con un look griffato di lusso: abito, scarpe e borsa valgono quasi 100 mila euro.

Quando si tratta di outfit di lusso, nessuno sa stupire i fan quanto Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo ama gli accessori griffati e possiede gioielli preziosissimi: non bada a spese quando si tratta dei suoi curatissimi look. E lo stesso fa anche con la piccola Esmeralda, l'ultima arrivata in famiglia. La coppia ha quattro figli a cui si è aggiunta la bimba a maggio scorso, un evento felicissimo per la coppia che però è stato accompagnato dal dramma. La modella era in realtà in attesa di due gemelli: uno dei due è morto dopo il parto. La bimba in uno dei primi scatti condivisi con i follower sfoggiava un bavaglino griffato da centinaia di euro, di Dior. Tra i tanti accessori pregiati che possiede la modella, c'è anche l'iconica borsa Bowling media Dior Vibe da 3600 euro, che ha portato nel guardaroba delle ultime vacanze a Dubai. E non è certo la più costosa della collezione!

Georgina Rodriguez fan della Birkin

La Birkin di Hermès è forse la più prestigiosa tra tutte le borse di lusso al momento sul mercato, la più desiderata di tutti i tempi: ed è anche la preferita di influencer e celebrities. Certo, i prezzi sono da capogiro, considerando la qualità dei materiali impiegati per realizzarle e il fatto che di alcuni esemplari esistano pochissimi pezzi al mondo. Georgina Rodriguez ama tantissimo questo accessorio e ne possiede diversi tipi, tutti costosissimi. Ne ha una arancione in coccodrillo con inserti in palladio da quasi 40mila euro: èuguale a quella di Chiara Ferragni. Ne possiede poi una da circa 100 mila euro: è la rarissima Himalaya 25 in pelle di coccodrillo bianca e beige, con chiusura in argento. Fa parte di una limited edition prodotta nel 2014. Infine c'è quella più costosa di tutte: la Nilo Crocodile in rarissima pelle di coccodrillo albino, impreziosita con 245 diamanti sulla chiusura. Non si conosce con precisione il suo prezzo, ma basti sapere che nel 2016 un modello identico venne venduto all'asta da Christie's a circa 300 mila euro.

Georgina Rodriguez in blu

Georgina Rodríguez ha affascinato fan e follower con un total look blu decisamente costoso, che sfiora i 100 mila euro. Indossa un mini abito aderente di Stella McCartney, un modello ispirato agli anni 2000: fa parte della collezione Resort 2022 della Maison ed è caratterizzato da una stampa a effetto "distorto" con arricciature lungo i lati per enfatizzare la figura. Costa a prezzo pieno sul sito ufficiale circa 1700 euro. Lo ha abbinato ad accessori tono su tono. I sandali traslucidi sono firmati Le Silla: è il modello petalo color Persia con tacco a stiletto di 120 mm, impreziosito da una romantica applicazione a forma di petalo. Costano 634 euro sul sito ufficiale del marchio. Immancabile la borsa, nuovamente una Birkin di Hermès dche costa circa 92 mila euro. Decisamente non bada a spese, quando si tratta di stile!