Manette in oro e diamanti: il prezioso bracciale di Georgina Rodriguez dal significato romantico Georgina Rodriguez ha una passione sfrenata per i gioielli di lusso. La new entry della sua collezione preziosa è un bracciale in oro giallo e diamanti che sembra un paio di manette: ha un significato molto romantico.

A cura di Giusy Dente

Manca davvero poco al parto di Georgina Rodriguez. A ottobre ha annunciato al mondo la sua seconda gravidanza: darà alla luce due gemelli, portando così la famiglia a quota sei. Nel 2017 è nata Alana Martina e Cristiano Ronaldo ha a sua volta altri tre figli: Cristiano jr (avuto da una donna di cui non è mai stata rivelata l'identità) e i gemelli Eva e Mateo (nati da maternità surrogata). Anche stavolta la compagna del calciatore partorirà a Madrid, nel centro medico Quironsalud e non a Manchester, dove si è trasferita da quando lui ha ripreso a giocare con il Manchester United. In realtà la coppia si divide tra diverse città: possiedono ville lussuose anche a Torino, Monaco e Lisbona, come si vede in Soy Georgina. La serie Netflix è interamente dedicata a loro, alla vita privata nelle mura domestiche e a quella più glamour fatta di eventi, viaggi, copertine e lusso. A tal proposito, la passione della modella sono i gioielli.

Georgina Rodriguez ama i gioielli di lusso

La compagna di Cristiano Ronaldo ama moltissimo i gioielli, che nei suoi outfit non mancano mai, anche in quelli più semplici o nei look casual, dove inserisce sempre dettagli di lusso. Probabilmente tra gli accessori più costosi da lei posseduti c'è l'anello di fidanzamento che le ha regalato Ronaldo: ha un valore di circa 700 mila di euro.

È realizzato in oro bianco e diamanti, firmato Cartier, una delle Maison più prestigiose del settore. Non si è badato a spese anche per i gioielli che indossa nel poster di lancio della serie Netflix, delle creazioni in oro giallo e diamanti che spiccano in un look total black. Collana, orecchini pendenti e anello secondo The Sun potrebbero valere insieme oltre 3 milioni di euro!

Leggi anche I look di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020

Diamonds are a girl's best friend

New entry, nella collezione (piuttosto nutrita) di gioielli di lusso di Georgina Rodriguez. La modella ha mostrato su Instagram una creazione a dir poco scintillante, realizzata in oro giallo e tempestata di diamanti. Si tratta di un bracciale di Jacob & Co., brand di alta gioielleria specializzato proprio in pietre preziose e creazioni personalizzate. Quella della compagna di Cristiano Ronaldo è una creazione della Key Cyff Collection, una delle più iconiche.

Comprende bracciali, collane, cavigliere e anelli, tutti con una manetta e una piccola chiave all'estremità. La linea interpreta il concetto di legame eterno e indissolubile, si regala a chi è schiavo dell'amore. Il modello mostrato dalla Rodriguez non è presente sul sito del brand, dove ci sono solo pezzi in oro bianco e oro rosa, senza o con pavé di diamanti. Online si può trovare un modello simile, ma in oro rosa e senza diamanti, venduto a oltre 12 mila euro.