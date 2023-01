Georgina Rodriguez festeggia il compleanno: look total white e maxi torta per i 29 anni Sofisticato look total white per Georgina Rodriguez: la compagna di CR7 ha festeggiato con un party di lusso il 29esimo compleanno.

A cura di Giusy Dente

Compleanno in famiglia per Georgina Rodriguez. Ha festeggiato i 29 anni assieme alle persone più importanti alla sua vita: al party erano presenti alcune amiche e ovviamente sia Cristiano Ronaldo che i figli della coppia. La modella e il calciatore stanno insieme dal 2016 e hanno cinque bambini, l'ultima nata meno di un anno fa. Al completo si sono trasferiti tutti in Arabia Saudita, perché CR7 che ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale all'Al-Nassr. Per il momento hanno trovato un alloggio provvisorio di lusso, in attesa di acquistare casa. Proprio in Arabia Saudita la modella ha celebrato il compleanno.

La festa di compleanno di Georgina Rodriguez

La modella argentina ha condiviso su Instagram alcuni scatti della festa organizzata per celebrare il 29esimo compleanno. Il party si è svolto nella capitale Riyadh, presso il ristorante Lavash. Lo spazio del locale per l'occasione è stato allestito in modo curatissimo, personalizzando tutto col nome e le foto della festeggiata, ripetuti sulle pareti e sue menu.

Immancabili palloncini, piume, fiori e petali di rosa tutt'intorno. A rendere ancora più magica l'atmosfera, delle candele e musica dal vivo in sottofondo suonata da una violinista. L'organizzatore di eventi Mohammed Dawwas si è occupato davvero di tutto, in ogni dettaglio.

Leggi anche Belén Rodriguez come una sposa in pantaloni: il nuovo look in bianco con maxi scollatura

Cosa ha indossato la festeggiata

Per l'occasione la neo 29enne ha puntato su un sofisticato look total white super aderente: un abito longuette in maglia a maniche lunghe con scollo a barca che lascia le spalle scoperte, abbinato a décolleté dello stesso colore dal tacco a spillo vertiginoso. Ha completato l'outfit con gioielli scintillanti e una borsa di lusso grigia, ma non una qualunque: è la sua preferita. La modella, infatti, è una fan delle celeberrime Birkin di Hermes, le borse più costose e pregiate sul mercato: nella sua collezione ne possiede diversi modelli in svariati colori.

Bianca anche la torta minimal a tre strati, con messaggio di auguri alla base. "29 anni circondata da persone che amo con tutto il cuore. Immensamente grata a Dio per tutto. Grazie a tutti per aver speso un po' del vostro tempo congratulandovi con me e mandandomi tanto amore" ha commentato su Instagram.