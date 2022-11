Georgina Rodriguez, il look casual nasconde accessori preziosi: quanto costano scarpe e borsa Nei look di Georgina Rodriguez non mancano mai scarpe griffate e rarissime borse di lusso. Nel suo ultimo outfit gli accessori hanno un valore da capogiro, tra sandali di cristalli e rarissima Birkin in pelle di coccodrillo.

A cura di Giusy Dente

La moda è la grande passione di Georgina Rodriguez e ama condividerla con i fan e follower, mostrando loro i suoi outfit più trendy. La compagna di Cristiano Ronaldo è attivissima sui social, dove mostra la sua quotidianità tra viaggi, giornate in famiglia, shopping e impegni di lavoro. In questi mesi è stata molto presa dal nuovo arrivo in famiglia. Lei e il calciatore, infatti, hanno avuto un'altra figlia nata il 18 aprile. Assieme a questa bella notizia, la coppia purtroppo ha dovuto anche annunciare la morte, durante il parto, del gemellino di Bella Esmeralda. Quest'ultima ha allargato ancora di più la famiglia e si è aggiunta a Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo, Alana Martina.

Georgina Rodriguez ama gli accessori griffati

I dettagli di lusso sono il must dei look di Georgina Rodriguez. Possiede una sconfinata collezione di scarpe e borse griffate, alcune di queste ultime anche molto rate, veri e propri pezzi da collezione. Si va dall'iconica Bowling Dior Vibe da 3600 euro alle costosissime Birkin, il modello più pregiato della famiglia Hermès. Non a caso, sono le sue preferite. La Birkin è un vero e proprio oggetto del desiderio, è sinonimo di ricchezza ed esclusività. Il suo prezzo varia molto.

Sul mercato ci sono svariate tipologie di diverse grandezze e diversi materiali, che possono far lievitare il prezzo anche a centinaia di migliaia di euro. La compagna di Ronaldo ne possiede una tra le più costose al mondo. Si chiama Nilo Crocodile: la sua particolarità è la realizzazione in un rarissimo pellame di coccodrillo albino, con presenza di diamanti. È stata venduta all'asta per oltre 300 mila dollari. E non è certo l'unica Birkin del suo guardaroba.

Leggi anche Manette in oro e diamanti: il prezioso bracciale di Georgina Rodriguez dal significato romantico

in foto: scarpe Le Silla

Quanto costano le scarpe di Georgina Rodriguez

Un paio di jeans aderenti e una blusa lilla: è l'ultimo look di Georgina Rodriguez. I dettagli, come sempre, fanno la differenza. L'outfit casual è reso sofisticato e glamour dalla presenza di accessori di lusso che non passano certo inosservati. La modella indossa delle preziose calzature di un brand che le sta particolarmente a cuore, di cui sfoggia spesso le sensuali e femminili creazioni: Le Silla. Il Divina Sandal laminato nella delicata colorazione rosa è tempestato di cristalli, con fascia sul piede in plexy trasparente e tacco a stiletto di 11 cm. Costa sul sito ufficiale del brand 628 euro. Ha abbinato le calzature a una borsa dal valore da capogiro.

in foto: Birkin di Hermès

Quanto costa la Birkin fucsia di Georgina Rodriguez

La Birkin fucsia di Georgina Rodriguez è un accessorio unico nel suo genere, un modello prezioso e raro. I collezionisti sanno che all'asta, i prodotti rosa e blu tendono a raggiungere i valori più alti. L'offerta cromatica è sconfinata. La Birkin mostrata da Georgina Rodriguez sembrerebbe essere quella da 25 cm, nella colorazione Rose pourpre, un po' più scuro del Rose sherazade.

È realizzata a mano in pelle di coccodrillo dalla finitura lucida, uno dei materiali più lussuosi impiegati dalla Maison e presenta dettagli in scintillante palladio. Reperirla online sembra davvero impossibile, ma alcune piattaforme la propongono al pubblico per una cifra che si aggira attorni ai 65 mila euro.