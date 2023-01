La casa provvisoria di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: un mese di affitto a 250mila euro In attesa di stabilirsi definitivamente, Cristiano Ronaldo ha trovato un alloggio di lusso dove risiedere in Arabia Saudita con la sua famiglia nella nuova vita all’Al-Nassr.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo tornerà a vivere in Portogallo dopo il ritiro dal calcio giocato. nella lussuosa casa costatagli circa 17 milioni di sterline. Il futuro però per ora può attendere per CR7 che ha deciso di intraprendere una nuova e particolare avventura professionale all'Al-Nassr. Dove risiederà il campione portoghese nel corso della sua faraonica esperienza in Arabia Saudita? Al momento l'ex di Real, Juve e Manchester United, non ha ancora deciso ma può "consolarsi" con un alloggio degno di un vero e proprio re nella capitale Riyad.

Prima di scegliere con tutta calma la sua abitazione Ronaldo e la sua famiglia arrivati nella Saudi Pro League per un affare complessivo da 400 milioni di sterline (circa 455 milioni di euro), soggiornano nella Kingdom Tower, uno degli edifici più alti del Paese. Per circa un mese dunque CR7 potrà risiedere in una dimora da sogno, tra le migliori che l'Arabia Saudita può offrire. Stiamo parlando della Kingdom Suite che si estende su due piani, nell'edificio che può contarne addirittura 99. Sono addirittura 17 le stanze occupate dal clan Ronaldo, che comprende famiglia, amici e addetti alla sicurezza.

Il costo della suite in questione, non è nemmeno elencato sul sito web dell'hotel. Si può prenotare o bloccare solo in forma privata, come l'adiacente "Royal Suite". Ci si può fare un'idea sulla base del prezzo della "Presidential Suite", più piccola delle altre: 3300 sterline (3700 euro) a notte. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si stima che il conto dell'hotel per Cristiano e il suo entourage sarà complessivamente di circa 250mila sterline (284mila euro) per il periodo preventivato di un mese, necessario affinché il calciatore possa scegliere la sua residenza definitiva in Arabia. Nel frattempo potrà godere i lussi della Kingdom Suite.

La Kingdom Suite dove alloggia Cristiano Ronaldo (foto fourseasons.com)

Oltre all'impareggiabile vista garantita dal fatto di trovarsi tra il 48° e il 50° piano dell'hotel, si tratta di un vero e proprio alloggio a cinque stelle come si può leggere nella stessa descrizione del sito: "‘Intrattieni gli ospiti con una vista impareggiabile di Riyadh. Soggiorno superlativo, ufficio privato, sala da pranzo e sala multimediale. Tutto contribuisce a conferire un senso unico di esclusività a questa versatile suite, che dispone di stanze elegantissime". C'è ovviamente la possibilità di accedere ai migliori comfort, ovvero piscina, sala massaggi, spa, gustando anche cibo di primissima qualità proveniente da "Cina, Giappone, India e Medio Oriente, con gli ingredienti più freschi su ordinazione".

A tal proposito gli chef mettono a disposizione piatti esclusivi assecondando ogni richiesta di Cristiano Ronaldo molto attento all'alimentazione. Per questo è fornito un servizio esclusivo di ristorazione in camera per il calciatore e la sua famiglia che godono della massima privacy. Al personale infatti è stato chiesto di non infastidire la star con selfie e o autografi. Ronaldo dal canto suo si è mostrato a suo agio, e molto cordiale nei confronti di tutti coloro i quali lavorano all'interno, durante le visite al ristorante giapponese e a quello libanese.

(Foto fourseasons.com)

La scelta di far soggiornare Ronaldo e famiglia in questo hotel, ha convinto anche Georgina. La compagna del giocatore dell'Al-Nassr ha trovato di suo gradimento la possibilità di avere negozi di brand di lusso a portata di mano, nei ricchissimi centri commerciali della zona. E chissà che i due non sfruttino anche l'esclusivo Sky Bridge, in cima alla Kingdom Tower, tra le destinazioni turistiche più popolari di Riyad. Mentre si godono la vita araba comunque Ronaldo e Georgina stanno cercando anche la nuova casa, e la scelta potrebbe ricadere su uno dei quartieri più prestigiosi della città come Al Muhammadiyah, noto per i suoi ristoranti di fascia alta, o Al Nakheel, popolare tra le famiglie grazie alle sue scuole internazionali.

Tra le proprietà nel mirino c'è un palazzo da circa 12 milioni di sterline, che può contare su otto camere da letto, una piscina olimpionica e tre ville aggiuntive nei suoi dintorni. La lussuosa residenza si trova nel quartiere di Al Macqa, a sole tre miglia da Msool Park, e comprende alloggi per cameriere e autisti. Una nuova super casa da aggiungere al suo già eccezionale parco immobiliare all'orizzonte.