Georgina Rodriguez mostra per la prima volta la piccola Bella Esmeralda Georgina Rodriguez mostra per la prima volta alcune foto della piccola Bella Esmeralda, a distanza di qualche settimana dal parto in cui ha perso uno dei due gemelli che portava in grembo.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il parto avvenuto lo scorso 18 aprile, Georgina Rodriguez mostra per la prima volta su Instagram alcuni scatti della piccola Bella Esmeralda, la figlia avuta da Cristiano Ronaldo che va ad allargare la famiglia del campione portoghese.

Le prime foto di Bella Esmeralda

Sono tre le foto della bimba condivise sui social dalla modella spagnola, in cui la piccola sorride vestita di rosa e nell'ultimo scatto si intravede anche la mano di Georgina, con in bella vista l'anello regalatole dal compagno. L'influencer era in attesa di due gemelli, come con grande gioia aveva comunicato su Instagram insieme al futuro papà, mostrando le immagini delle ecografie che ritraevano i piccoli nel grembo della loro mamma. Purtroppo, però, uno dei due bambini, il maschietto, non è riuscito a superare il momento del parto, provocando un immenso dolore alla coppia che ha annunciato con un post il terribile accaduto, sottolineando la tragicità dell'evento e la sofferenza incredibile che questa perdita improvvisa ha provocato nella famiglia:"Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di affrontare questo momento con speranza​ e felicità", aveva scritto la coppia su Instagram ed è infatti vedendola crescere che provano ad attutire l'eco di un dolore enorme.

Il ritorno a casa dopo il parto

A distanza di quasi un mese dal parto, quindi, dopo un primo scatto pubblicato da Ronaldo, ritratto con Bella Esmeralda tra le braccia, accanto al quale il calciatore campione del mondo aveva scritto: "Amore per sempre", è arrivato il momento della neo mamma. Solo un cuore e la data di nascita ad accompagnare gli scatti, mentre il rientro a casa dopo il tragico evento era stato accompagnato da un messaggio a nome di tutta la famiglia che ha