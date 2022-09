Venezia 79, Georgina Rodriguez sul red carpet è una dark lady con maxi spacco e frangia Georgina Rodriguez ha calcato il red carpet della prima del film Tar che si è tenuta oggi al Festival del Cinema di Venezia. Si è trasformata in una dark lady, distinguendosi per sensualità e stile con maxi spacco e mules.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, evento attesissimo nel mondo dello spettacolo che ogni anno presenta decine di film inediti in anteprima mondiale. Dopo la serata inaugurale di ieri, oggi è andata in scena la première di Tar che, come da tradizione, si è trasformata in un appuntamento mondano grazie alle star che si sono sfidate a colpi di stile sul red carpet. Se la protagonista Cate Blanchett ha puntato su un completo "bouquet", Georgina Rodriguez ha preferito un sensualissimo outfit da dark lady. ecco chi ha firmato il suo look con maxi spacco e gioielli scultura.

Georgina Rodriguez in total black sul red carpet

Georgina Rordriguez è una delle protagoniste indiscusse della seconda giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Dopo l'arrivo in total white, ha sfilato sul red carpet della prima di Tar, incantando tutti con un look dark. La modella si è affidata ancora una volta a Genny, brand di cui è ambassador, che ha firmato per lei un elegante abito di raso nero. Si tratta di un modello dalla silhouette fasciante con lo scollo all'americana, la gonna alla caviglia e un profondissimo spacco laterale che ha lasciato le gambe in mostra. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali mules in tinta col tacco a spillo.

Georgina Rodriguez in Genny

I gioielli scultura di Georgina Rodriguez

A fare la differenza nel look di Georgina Rodriguez sono stati i gioielli: così come per l'arrivo in Laguna, anche sul red carpet ha indossato delle creazioni di Pasquale Bruni. Sono tutti preziosi della collezione Om Tare Couture, sono tutti rigidi e a effetto scultura, dal maxi bracciale agli orecchini pendenti, fino ad arrivare all'appariscente collana choker. Non sono mancate le cavigliere sottili, che hanno aggiunto un tocco glamour al total outfit. La compagna di Cristiano Ronaldo ha poi rivoluzionato l'acconciatura: ha legato i capelli in un raccolto e ha aggiunto una frangia a tendina sbarazzina (probabilmente con delle ciocche applicate ad hoc).

Leggi anche Georgina Rodriguez arriva a Venezia 79: ora il minidress si indossa sui pantaloni