Georgina Rodriguez arriva a Venezia 79: ora il minidress si indossa sui pantaloni Georgina Rodriguez è arrivata a Venezia, questa sera sarà sul red carpet dell’evento ma fin dallo sbarco al Lido è riuscita a distinguersi col suo stile glamour. La compagna di Cristiano Ronaldo ha abbinato minidress e pantaloni, completando il tutto con dei gioielli scultura.

È partita ufficialmente la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ieri è andata in scena la serata inaugurale e, come da tradizione, le star si sono sfidate a colpi di stile sul red carpet. La madrina Rocìo Muñoz Morales ha puntato sul bianco e nero, Paola Turani sui gioielli preziosi, Mariacarla Boscono su un abito che ha lasciato poco spazio all'immaginazione. Questa sera si terranno delle nuove prime e le celebrities approdate in Laguna sono già moltissime: dopo Stefano De Martino in versione divo, nelle ultime ore è stato il turno di Georgina Rodriguez, apparsa splendida ed elegante con un look candido e originale.

Georgina Rodriguez a Venezia lancia il trend dell'autunno

Georgina Rodriguez è una delle star che questa sera saranno protagoniste del red carpet veneziano ma è già sbarcata al Lido da qualche ora, distinguendosi per bellezza ed eleganza. Per l'arrivo a bordo dell'iconico scafo ha scelto un look total white dai dettagli gold a effetto marmo, lo ha firmato Genny, brand di cui è diventata ambassador di recente. La modella ha lanciato il trend più originale dell'autunno sfoggiando insieme pantaloni e gonna. Ha infatti indossato un minidress aderente con maniche lunghe e collo alto su un paio di pantaloni coordinati, modello leggermente a zampa con uno spacco sul davanti.

Georgina Rodriguez in Genny

I gioielli scultura di Georgina Rodriguez

Per completare il tutto la compagna di Cristiano Ronaldo ha scelto degli appariscenti accessori d'oro, dai sandali col tacco a spillo ai gioielli scultura di Pasquale Bruni. I preziosi sono tutti rigidi, appariscenti e coordinati: anelli maxi, bracciale "alla schiava" e orecchini pendenti, a fare la differenza è stato il collier choker in total gold con un foro a forma di fiore al centro della gola. Per quanto riguarda i capelli, Georgina li ha tenuti legati in una coda di cavallo, così da mettere in risalto il make-up appena accennato. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche ora per ammirarla sul red carpet.

