Georgina Rodriguez, la nuova carriera nella moda tra abiti scintillanti e maxi cappotti Georgina Rodriguez ha raggiunto un nuovo traguardo, è stata scelta come ambassador dal brand Genny. Alcune immagini dello shooting sono già state condivise in anteprima: ecco i look glamour e scintillanti scelti per la modella.

A cura di Valeria Paglionico

Georgina Rodriguez è diventata mamma della piccola Esmeralda da pochi mesi e, nonostante il trauma vissuto durante il parto quando ha perso l'altro bimbo gemello che aspettava da Cristiano Ronaldo, è già tornata a lavorare a pieno ritmo. Nelle ultime ore è stato infatti annunciato il nuovo traguardo raggiunto: è stata scelta come ambassador della campagna Fall/Winter 2022-23 dal brand Genny. A volerla fortemente al suo fianco è stata la creative director Sara Cavazza Facchini, che negli scatti realizzati per l'esclusivo shooting ha saputo mettere in risalto la bellezza e la spontaneità della modella-diva.

Georgina Rodriguez è ambassador di Genny

Genny ha una nuova ambassador per la collezione Autunno/Inverno 2022-23: Georgina Rodriguez, una donna che riesce a mixare alla perfezione bellezza, spontaneità e femminilità seducente, il tutto senza rinunciare a eleganza e naturalezza. Il motivo per cui Sara Cavazza Facchini ha voluto proprio lei? Incarna alla perfezione il mood del brand e di sicuro riuscirà a ispirare le clienti che si sentono moderne e raffinate, amanti della moda ma anche ella famiglia. Sebbene manchino due mesi all'inizio dell'autunno, sono già state rilasciate alcune immagini della campagna in anteprima e la modella è riuscita ancora una volta a incantare tutti col suo innato fascino.

Georgina Rodriguez in Genny

I look per la campagna F/W 2022-23

Georgina Rodriguez ha posato sullo sfondo di una moderna residenza madrilena realizzata da Joaquin Torres e per l'occasione ha sfoggiato due diversi look all'insegna del glamour. Il primo outfit scelto personalmente da Sara Cavazza Facchini è super scintillante: è caratterizzato infatti dall'ormai iconico abito a maglia ma declinato in una originale versione corallo tempestata di cristalli. Nella seconda foto la compagna di Ronaldo ha posato in fucsia con un maxi cappotto con cintura milleluci e dei cuissardes in tinta, dando ancora una volta prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.

Leggi anche Georgina Rodriguez in gravidanza dice addio ai tacchi alti ma non rinuncia alle giacche di lusso