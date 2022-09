Quanto valgono i gioielli di Paola Turani sul red carpet di Venezia 79 Paola Turani è tornata al Festival del cinema di Venezia fasciata in un abito di cristalli: a rubare la scena, però, sono stati i preziosi gioielli che indossava.

La mostra del cinema di Venezia è partita in grande spolvero: dopo due anni il pubblico è tornato ad affollarsi lungo il tappeto rosso per seguire i propri divi del cuore. Il red carpet inaugurale è stato affollato di star: da Julianne Moore, splendida con il mantello scintillante, a Rocìo Muñoz Morales, madrina in bianco e nero della serata. Non sono mancate anche le modelle e le influencer, invitate come ogni anno al Festival: tra le più fotografate c'è stata sicuramente Paola Turani, che brilla con abito di cristalli e gioielli da sogno.

I diamanti di Paola Turani a Venezia

L'influencer Paola Turani è ormai una presenza fissa sul red carpet veneziano: quest'anno ha seguito il trend degli abiti cut out sfoggiando un vestito nero trasparente con intarsi sui fianchi, intrecci e una pioggia di cristalli. L'abito, firmato Roberto Cavalli, era completato da preziosi gioielli del brand Messika.

Paola Turani indossa un abito Roberto Cavalli e gioielli Messika

Nella cascata di folti ricci spiccavano gli orecchini Equilibristes, una collezione speciale ispirata al mondo del circo. Gli orecchini hanno la caratteristica di essere asimmetrici: su uno è montato un diamante tagliato a forma di pera, come un equilibrista che cammina sulla fune.

Gli orecchini Messika di Paola Turani

L'influencer ha poi completato il look con un particolare anello della collezione di Alta Gioielleria Voltige: si tratta del modello Danseurs Aériens 2, chiamato così perché ricorda due acrobati in volo.

L’anello Messika di Paola Turani

Quanto costano i preziosi gioielli? Difficile dirlo: sono creazioni di alta gioielleria lanciate nel 2020 e non più in vendita sul sito. Si può avere un'idea, però, confrontandoli con pezzi simili di collezioni più recenti. Un paio di orecchini in oro bianco con pavé di diamanti del brand, in media, costano dai 1.950 ai 3.950, mentre un anello del brand con diamanti può arrivare anche a 7mila o 14mila euro, a seconda della lavorazione. Considerando che si tratta di creazioni di alta gioielleria, i prezzi possono facilmente raddoppiare: non è escluso che la parure della Turani possa sforare la cifra di 20mila euro!