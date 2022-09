Cate Blanchett come un bouquet a Venezia 79: sul red carpet sfila con i fiori sulla scollatura A Venezia 79 è andata in scena la prima del film Tar e a parteciparvi non poteva che esserci Cate Blanchett. Per sfilare sul red carpet si è trasformata in un “bouquet” con la scollatura tempestata di fiori.

È partita ufficialmente la 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo del cinema che vede diversi registi di fama internazionale presentare i loro nuovi film in anteprima. Ieri sera c'è stata la serata inaugurale e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star, da Rocìo Munos Morales a Paola Turani. Anche la seconda giornata della nota kermesse è partita col botto: ad aprire le danze è stata Cate Blanchett, la protagonista di Tar, il primo film lanciato oggi al Festival, apparsa sul tappeto rosso in versione bouquet.

Il look fiorato di Cate Blanchett

Cate Blanchett ha partecipato alla prima di Tar, il film di cui è protagonista presentato a Venezia 79, e per l'occasione ha sfoggiato un look che non può passare inosservato. Ha scelto una delle creazioni della collezione Primavera/Estate 2022 Schiaparelli Couture, distinguendosi per esuberanza e stile glamour. L'attrice è apparsa meravigliosa in un completo di velluto total black caratterizzato da pantaloni a zampa fluidi e morbidi e un bustier avvitato sul punto vita e con la scollatura strapless decorata con una cascata di fiori colorati, dall'arancio al bianco, fino ad arrivare all'indaco, tutti sembrano essere di carta pesta.

Cate Blachett in Schiaparelli Couture

Cate Blanchett sceglie accessori minimal

Niente gioielli maxi o particolarmente appariscenti, Cate Blanchett ha scelto degli accessori minimal per completare il suo look veneziano. Ha lasciato il collo nudo e ha indossato semplicemente un paio di orecchini d'oro e diamanti, li ha messi in risalto con un'acconciatura sciolta e ondulata portata con i ciuffi dietro le orecchie. Per quanto riguarda le scarpe, ha optato per dei sandali total black con maxi tacco e plateau come impone il trend del momento. Insomma, l'attrice ha dimostrato che si può osare senza rinunciare all'eleganza: chi riuscirà a superarla in fatto di classe questa sera sul red carpet?

