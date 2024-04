video suggerito

Quanto costa avere un bambino? Fare figli è diventato un privilegio Secondo i calcoli della Banca d’Italia le spese per un nuovo nato ci aggirano sui 640 euro al mese, circa un quarto di uno stipendio medio. Dati che fanno emergere quanto possa essere complicato costruirsi una famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In un mondo sempre più precario è difficile scegliere di fare figli. Un bambino incide fortemente sul costo della vita e con uno stipendio medio sono necessari molti sacrifici per mantenerlo. Bisogna aggiungere, inoltre, che la maternità può incidere negativamente sulla carriera di una donna, che potrebbe trovarsi costretta a rinunciare al proprio posto di lavoro. Nonostante la retorica nazionale sul calo delle nascite, non si fa molto per permettere ai cittadini di costruirsi una famiglia con più facilità; l'età media degli italiani che diventano genitori è sempre più alta, e spesso ci si limita a un solo figlio proprio per i costi elevati che questo comporta. A oggi, 4 persone su 10 di chi non ha ancora figli non ha intenzione di averne.

I numeri dietro a un bambino

Secondo alcune stime il costo mensile di un figlio di aggira attorno ai 645 euro, dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età, circa un quarto di uno stipendio. Una cifra calcolata dalla Banca d'Italia sulla base dei dati Istat che hanno fotografato il periodo che va dal 2017 al 2020 sulla base di una famiglia italiana standard, ossia composta da due adulti e uno o più minori. La stima comprende gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente ai figli, e tra questi è stato rilevato che una parte importate si riferisce alle spese che soddisfano i bisogni della prima infanzia, ma anche a quelle destinate al tempo libero come l'attività sportivi e le rette scolastiche. I dati elaborati da Moneyfarm, invece, evidenziano che ogni figlio potrebbe avere un costo che si aggira tra i 96mila e i 183mila euro. La cifra media per ogni bambino si stanzia su 175.642 euro secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che calcola media di 7mila euro l'anno.

Tipologie di spesa

Le spese, inoltre, crescono con il bambino con una cifra che varia tra i 10mila e i 25mila euro per un bambino fino ai 3 anni, fino ad arrivare a un range tra i 45mila e i 74mila nell'età tra i 15 e i 18. Anche le tipologie di spesa variano a seconda dell'età: tra i 6 e gli 8 anni incidono maggiormente quelle che riguardano attività sportive, campi estivi, visite mediche e doposcuola. Crescono le spese sportive tra i 15 e i 18 anni, a cui si sommano quelle di trasporti, abbigliamento, cellulari e paghette.

Leggi anche Perché le finestre senza tende sono diventate simbolo del privilegio di classe

Verso un futuro con sempre meno figli

In Italia si è registrato e si continua a registrare un calo delle nascite. Gli ultimi dati Istat sulla "Natalità e fecondità della popolazione residente" hanno rilevato un nuovo record negativo per il 2022 con un decremento dell'1,7% rispetto all'anno precedente, con 393mila nuovi nati. Il trend è proseguito negativamente anche sui dati provvisori sul 2023 evidenziano una riduzione di 3500 nascite nei primi 6 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Scende a 1,24 da 1,25 il numero di figli per donna, contro il 1,44 del 2010, dato più alto dell'ultimo ventennio.