Quanti addominali bisogna fare al giorno per avere la pancia piatta: esercizi e consigli L'estate è ufficialmente arrivata e sono in molti a voler la pancia piatta, tanto da aver fatto addominali negli ultimi mesi: l'ideale è circa 40 addominali al giorno per raggiungere l'obiettivo. All'esercizio fisico si aggiunge una dieta equilibrata: per ridurre la pancia e mettere in risalto gli addominali servono minimo 6 settimane ma anche mesi.

A cura di Arianna Colzi

Per coloro che desiderano migliorare la propria forma fisica e ridurre la pancia, gli addominali possono essere un buon esercizio. Per dimagrire oppure per ottenere un fisico più asciutto e tonico è necessaria anche una dieta equilibrata e il risultato non è immediato: servono sicuramente diverse settimane, minimo 6 fino ad arrivare a 12 o 24 e l'importante è come ci si allena non il quanto. Gli esercizi più comuni per ottenere la pancia piatta sono il plank, il plank laterale, il crunch in bicicletta e altri ancora. Gli addominali possono essere di diverso tipo (addominali bassi, laterali, superiori, inferiori): il retto, l'obliquo esterno, l'obliquo interno e il trasverso.

Quanti addominali al giorno per avere la pancia piatta e quali esercizi fare

Per avere la pancia piatta si può cominciare svolgendo una decina di addominali al giorno. Si tratta di circa 3 esercizi da 3 serie l'uno per un totale di 9, o se vogliamo aggiungere una ripetizione si può arrivare a 12. Se si vuole ottenere anche un dimagrimento e non soltanto tonificare l'addome possiamo svolgere anche fino a 40 addominali. Per ottenere un risultato efficace è sempre meglio fare un allenamento più ridotto e concentrato, piuttosto che allenarsi un'ora più volte alla settimana. Tra gli esercizi più comuni ci sono i plank, i crunch, gli addominali "classici", oppure le torsioni e lo slancio della gamba.

Plank

Una serie di plank

Crunch

Una serie di crunch

Addominali "classici"

Un addominale "classico"

Torsioni

Una serie di torsioni

Deadlift (slancio della gamba)

Un deadlift, ossia lo slancio della gamba e il sollevamento del braccio opposto

Per quanto tempo allenare gli addominali per avere la pancia piatta

Per avere la pancia piatta e tonica è importante essere costanti e rispettare i tempi di recupero per ottenere i risultati soddisfacenti. È sufficiente allenarsi per dieci minuti al giorno: l'importante è sempre aspettare due ore dall'ultimo pasto fatto o allenarsi comunque a stomaco vuoto. Il momento ideale per allenare gli addominale è sicuramente la sera, perché i muscoli sono più caldi e flessibili.

Pancia piatta con gli addominali: i consigli per gli esercizi

Svolgere gli esercizi correttamente è fondamentale per ottenere dei risultati ottimali e quindi una pancia piatta. Per evitare danni alla schiena e alle articolazioni è importante fare attenzione alla respirazione e alla postura. Per esempio quando si svolgono i crunch è facile incappare in contratture soprattutto alla spalla e al collo, per questo è bene controllare l'esecuzione e guardare sempre verso l'alto, con le spalle ben aperte. La costanza, poi, negli allenamenti è fondamentale per aver la pancia piatta: inoltre, è importante anche tenere sotto controllo anche le proprie condizioni per evitare di fare sforzi eccessivi per il nostro organismo. Per perdere peso si può seguire un allenamento cardio che, oltre ad allenare la forza, aiuta a dimagrire.

Come allenare gli addominali a casa o in palestra per avere la pancia piatta

Per allenare gli addominali e avere una pancia piatta è sufficiente un tappetino antiscivolo, dunque è possibile svolgere gli esercizi anche a casa. Per chi si allena a casa si può anche aggiungere una fitball e qualche pesetto. In palestra, invece, è possibile utilizzare i macchinari presenti, con o senza pesi.