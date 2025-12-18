L’albero di Natale “prezioso” di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, tra oro e argento

Georgina Rodriguez ha scelto un albero di Natale tutto oro e argento quest’anno, un allestimento glamour e prezioso.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si apprestano a godersi il Natale in famiglia. Potrebbe essere l'ultimo da fidanzati, visto che dopo tanti anni insieme è arrivata la fatidica proposta di matrimonio (con anello dal valore esorbitante). Le nozze potrebbero avere luogo già questa estate, rigorosamente dopo i Mondiali, che vedranno impegnato in campo il calciatore. Prima dei preparativi per i festeggiamenti in grande stile che certamente i due hanno in programma, si sono dedicati ad addobbare casa a tema natalizio.

I due prendono questo periodo dell'anno molto sul serio e sono soliti realizzare grandiosi allestimenti casalinghi. È un modo per far felici anche i loro cinque figli, che come tutti i bambini sono fan del Natale e amano respirarne l'atmosfera magica fatta di luci e ovviamente regali. Quest'anno l'influencer ha mostrato l'albero di Natale sui social leggermente in ritardo. C'è chi ha cominciato addirittura a novembre a portare il Natale nelle mura domestiche! Sempre più persone si fanno contagiare da questa abitudine, che sembra abbia effetti positivi sull'umore.

Georgina Rodriguez ha optato per un albero di Natale che la rispecchia, rappresenta la sua predilezione per un'estetica glamour, scintillante, vistosa e appariscente. Come i suoi look preziosi che non passano mai inosservati! Ha puntato su colori tipici del Natale: l'oro e l'argento. Gli addobbi di queste nuances metalliche danno vita all'abete, sui cui rami verdi spiccano anche delle lucine fredde, piccoli punti luce immancabili per rendere il tutto davvero magico. Oltre alle tradizionali palline sferiche ha aggiunto anche fiocchi, stelle e fiori.

La scelta della coppia è in linea con le tendenze del momento: quest'anno c'è stato meno rosso per gli addobbi, anche se è rimasta la predilezione per alberi di Natale piuttosto classici, nel rispetto di un'estetica abbastanza tradizionale. Nelle case delle celebrities abbiamo visto tanti fiocchi. Tutti pazzi per l'estetica coquette, insomma, non solo Georgina Rodriguez! Come lei anche Wanda Nara (che ha esagerato con ben sette alberi in casa), Cecilia Rodriguez (che festeggia il primo Natale da mamma), Giorgia Palmas (che il fiocco lo ha messo in cima come puntale).