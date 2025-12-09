stile e Trend
Natale 2025

Il Natale in casa di Wanda Nara: 7 alberi addobbati con luci, fiocchi e foto di famiglia

Wanda Nara ha decorato a tema natalizio la sua abitazione Château Libertador a Buenos Aires: ha fatto le cose in grande stile, con ben 7 alberi addobbati.
A cura di Giusy Dente
Il Natale, per Wanda Nara, è una cosa seria, difatti la ex moglie di Mauro Icardi ha addobbato la sua casa al Chateau Libertador di Buenos Aires, in vista delle feste, trasformandola in un vero e proprio villaggio di Natale in piena regola. Non ha badato a spese e ha utilizzato tutto lo spazio a disposizione, portando in salotto l'atmosfera natalizia elevandola all'ennesima potenza. Adesso c'è un clima decisamente festoso, merito delle decorazioni curate in ogni dettaglio.

L'imprenditrice ha aperto le porte di casa a fan e follower, mostrando la sala addobbata di tutto punto. E non è sfuggito un dettaglio che ha scatenato nuovamente il gossip, in merito al rapporto della 38enne con l'ex compagno. I due hanno avuto una storia decisamente burrascosa, tra tradimenti, battaglie legali e continui tira e molla. Infatti tra le Polaroid utilizzate per decorare uno degli alberi del soggiorno, non ce n'è neppure una che ritrae il calciatore. Wanda Nara ha utilizzato solo foto sue e dei figli (Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella) in bianco e nero, circondate da fiocchetti di velluto rosso: insomma, è un elemento che descrive bene l'attuale momento di tensione e allontanamento tra i due.

Ma questo albero di Natale che inneggia alla famiglia e all'unità familiare, all'amore verso i figli, non è il solo. In casa dell'imprenditrice hanno trovato posto ben 7 alberi addobbati. Ha scelto, per gli altri sei, un design minimal ma d'effetto, classico e tradizionale: sono abeti verdi ricoperti di lucine scintillanti, senza palline. Per completare l'allestimento alla perfezione ha aggiunto tutt'intorno ghirlande, cavallucci a dondolo, pacchetti regalo, orsacchiotti e gli immancabili Schiaccianoci, diventati elementi irrinunciabili nelle case. Sono perfetti per trasmettere l'atmosfera natalizia: i soldatini sono un'icona di questo periodo.

L'allestimento natalizio di Wanda Nara rispecchia le tendenze del 2025, che parlano di un utilizzo massiccio di lucine e decorazioni extra. Spopolano, infatti, accessori da posizionare nello spazio domestico, in ogni angolo della casa, per richiamare l'atmosfera Natalizia a ogni passo. Candele sui tavoli, neve artificiale sugli scaffali, scritte di auguri al LED, carillon, ghirlande e chi più ne ha più ne metta: hanno preso il sopravvento anche sugli alberi di Natale tradizionali, passati quasi in secondo piano. Il villaggio di Natale casalingo di Wanda Nara fa concorrenza a quello di Kim Kardashian. È la regina assoluta del Natale anche quest'anno, col suo corridoio pieno di decine di alberi illuminati, con tanto di pianista personale che suona canti natalizi.

