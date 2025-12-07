Come rendere l’albero di Natale più luminoso: il trucco virale per posizionare le luci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’albero di Natale è il simbolo per eccellenza delle feste di fine anno e non sorprende che in molti lo decorino con molto anticipo per allungare il senso di felicità e di magia che porta all’interno della casa. Si può puntare sui colori classici o si possono seguire le tendenze dell’anno, l’importante è che non manchino le luci scintillanti, dai semplici led dorati a quelli multicolor, fino ad arrivare a quelli musicali e a intermittenza. Come fare per rendere l’albero super luminoso, così da trasformare la casa in un ambiente da fiaba? La soluzione arriva da un video diventato virale sui social.

Come posizionare le luci sull’albero di Natale

Si chiama Karlee Gail Bowman ed è un’influencer specializzata in arredi casalinghi che con l’arrivo del Natale sta dando una serie di consigli per decorare gli ambienti domestici in modo davvero suggestivo. Tra i suoi video tutorial ce n’è uno che spiega dettagliatamente cosa bisogna fare per rendere l’albero più luminoso. Innanzitutto le luci vanno piazzate sui rami prima di tutte le altre decorazioni, dunque non appena l’albero è stato montato. È necessario, poi, servirsi di una serie di mini led da posizionare “in profondità", ovvero intorno al supporto centrale. Successivamente bisogna passare a una seconda serie di luci per i rami più esterni. In questo caso non si deve avere paura di esagerare: più lucine ci sono e meglio è.

Quali colori scegliere per le luci dell’albero?

Per fare la differenza bisogna utilizzare un ultimo trick: va usata una terza serie di luci ma con le lampadine che devono essere molto più grandi dei led, dunque praticamente le luminarie che di solito vengono utilizzate per decorare giardini e spazi aperti. Queste lampadine maxi vanno fissate sui rami esterni, così da dare vita a un effetto contrasto molto suggestivo tra luci interne ed esterne. Come scegliere il colore delle luci? Sebbene i led multicolor siano originali e vitaminici, per l’albero di Natale sarebbe bene scegliere un’unica tinta, in modo tale da donare eleganza e coerenza agli addobbi. L’ideale sarebbe il bianco caldo, così da potersi sbizzarrire con gli altri decori. In quanti proveranno questo trucco sull’albero di quest’anno?