Kim Kardashian, la tradizione si ripete: decine di alberi di Natale in casa e un pianista personale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non ce n'è per nessuno: la gara degli addobbi natalizi la vince ogni anno Kim Kardashian. L'imprenditrice è una vera e propria fan di questa ricorrenza e prende molto sul serio la questione decorazioni. In realtà è così in tutta la famiglia: in occasione delle festività i Jenner e i Kardashian si sbizzarriscono ed è quasi gara a chi propone l'allestimento più ricco e scenografico. Kim Kardashian ha svelato il suo, che in realtà è sempre lo stesso, ma non perde mai la sua magia.

Il Natale a casa di Kim Kardashian

La casa di Kim Kardashian si è trasformata in un vero e proprio villaggio natalizio. L'imprenditrice ha mostrato a fan e follower come ha addobbato la sua imponente dimora in vista del Natale. Ha ripetuto una tradizione consolidata nella sua abitazione, dove non si può certo dire che si respiri poca atmosfera natalizia. L'influencer, infatti, si è data parecchio da fare anche quest'anno e se da un lato c'è chi si è complimentato per il risultato finale, c'è anche chi l'ha criticata, giudicando il tutto un po' eccessivo e non necessario.

Sfruttando tutto lo spazio a disposizione nella sua immensa dimora di Los Angeles, Kim Kardashian ha ben pensato di mettere in casa non uno, ma decine di alberi di Natale. "Ok, abbiamo appena finito di decorare per le feste – dice nel video – Non riesco nemmeno a spiegarvi che odore e che sensazione dà. È piuttosto folle. Guardate il corridoio". E in effetti il corridoio di Kim Kardashian è ora pieno di decine di alberi di Natale illuminati e ricoperti di neve finta, una schiera di pini infinita: sembra di trovarsi in una foresta, in un mondo incantato delle fiabe, in un panorama tutt'altro che casalingo e metropolitano.

L'allestimento ricorda quello degli anni precedenti e il merito è ancora di Jeff Leatham, designer r progettista floreale che si occupa proprio di questi progetti spettacolari. Oltre a collaborare con le Case di Moda e con prestigiosi hotel di tutto il mondo, la sua clientela include nomi del calibro di Oprah Winfrey, Hillary Clinton, Cher, Sofía Vergara e appunto l'intera famiglia Kardashian. Tutti lo amano e si rivolgono a lui quando c'è da realizzare qualcosa di speciale dall'effetto wow.

L'imprenditrice ha ben pensato anche di aprire porte di casa a Philip Cornish: il compositore vincitore di 3 Grammi ha suonato "Away in a Manger" al pianoforte mentre lei mostrava la casa addobbata a festa a fan e follower. Anche lui è una presenza fissa a Natale, in casa di Kim Kardashian. Già in precedenza lo aveva ingaggiato con una missione specifica: suonare canzoni natalizie al pianoforte per tutti i giorni di dicembre per svegliare i suoi figli.

Kim Kardashian segue il trend del momento

Le lucine sono un elemento essenziale sull'albero di Natale: danno calore, un effetto glamour. Nessuno resiste a quello scintillio. Quest'anno sono assolute protagoniste degli allestimenti. Il nuovo trend, infatti, punta su un albero di Natale classico, tradizionale, essenziale, minimal, con pochi elementi immancabili, come appunto le luci. Kim Kardashian, per esempio, le ha usate sugli alberi in modo massiccio ed esclusivo, senza aggiungere palline o altre decorazioni. La tendenza del 2025 si concentra molto su accessori ed elementi aggiuntivi che contribuiscono a creare l'atmosfera: candele, statuine, ghirlande, carillon, pacchi regalo da mettere in giro per casa, Schiaccianoci, neve finta. Vale tutto per ricreare il perfetto mood natalizio.