L’albero di Natale di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: tanto rosso e maxi fiocco in cima

Tutto è pronto in vista del Natale in casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: hanno scelto un albero classico e tradizionale, col rosso assoluto protagonista.

La tradizione italiana vuole che gli alberi di Natale nelle case vengano addobbati l'8 dicembre, data che si tramuta nel 7 dicembre a Milano, il giorno dedicato a Sant'Ambrogio, patrono della città. L'usanza, negli anni, è andata via via scemando: si assiste a un'anticipazione delle festività, che fanno la loro comparsa nelle case, nei negozi e per le strade già novembre. Certo, è difficile resistere alla tentazione di circondarsi nella propria abitazione di lucine e decorazioni, che fanno bene al cuore e all'anima: lo dicono anche gli psicologi, secondo cui l'atmosfera natalizia avrebbe un potere positivo, che indurrebbe dunque le persone ad anticipare i tempi pur di calarsi il prima possibile nel clima della festa, caldo e gioioso. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno rispettato la tradizione e l'albero di Natale ha appena fatto la sua comparsa in casa.

Si tratta di un albero di Natale tradizionale, classico. Da un lato le tendenze di quest'anno parlano di scelte più audaci in fatto di colori, col rosa e lo champagne protagonisti delle decorazioni casalinghe. Ma il rosso non è affatto in declino, resta la nuance per eccellenza, quella che più di tutte continua a rappresentare il Natale e che continua a essere scelta per gli addobbi. Proprio il rosso, infatti, fa da assoluto protagonista sull'albero della coppia.

Giorgia Palmas e Filippo scelto un abete verde coi rami molto fitti, decorati con palline rosse disposte a formare una sorta di S tutt'intorno, una specie di spirale, con intorno altre decorazioni di dimensioni e fantasie diverse, ma sempre con un tocco di rosso per dare continuità al tutto. Immancabili le lucine, di color oro. In cima nessun puntale, ma un tocco più moderno: anche loro hanno scelto un maxi fiocco per impreziosire il loro albero di Natale e dargli un tocco coquette.

Marito e moglie sono dunque pronti a godersi le feste, anche se prima c'è un altro evento importante in vista: la finale di Ballando con le Stelle, in programma il 20 dicembre. L'ex nuotatore è tra i concorrenti e spera ovviamente di superare la seconda semifinale e arrivare fino in fondo.

Gli alberi di Natale coquette delle celebrity

Il fiocco quest'anno ha riscosso molto successo negli allestimenti casalinghi delle celebrities. Lo abbiamo visto in casa di Sabrina Ghio, anche lei fan dell'albero tradizionale con colori classici. Stesso tocco coquette sull'albero di Giulia Salemi, ma in versione bianca. Maxi fiocco anche per Michelle Hunziker, che ha addobbato l'albero in modo davvero elegante e di classe: un raffinato total white con effetto neve. Fiocco rosso di velluto nell'ufficio di Giulia De Lellis, che festeggia il suo primo Natale da mamma assieme alla piccola Priscilla.