Ballando con le stelle 2025, Emma Coriandoli eliminata: la classifica della prima semifinale e chi è stato ripescato

Sabato 6 dicembre, in prima serata su Rai1, è andata in onda la prima semifinale di Ballando con le Stelle 2025. Nel corso della puntata condotta da Milly Carlucci sono stati decretati i semifinalisti di questa edizione, che si sommeranno a quelli eletti nel prossimo appuntamento (sabato 12 dicembre): Fabio Fognini e Giada Lini, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, Rosa Chemical e Erica Martinelli, Martina Colombari e Luca Favilla. La coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice è stata ripescata ed è così tornata ufficialmente in gara. Ballerino per una notte Rocco Hunt. In giuria Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Eliminata definitivamente Emma Coriandoli.

Emma Coriandoli eliminata definitivamente nella puntata di sabato 6 dicembre

Alla fine della puntata di sabato 6 dicembre di Ballando con le Stelle è arrivato il momento dello spareggio. A scendere di nuovo in pista sono stati Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, ultimi classificati della serata, Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale e Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, le due coppie reduci dal ripescaggio iniziale ma non ancora qualificate alla prossima semifinale, che si sono giocati l'ultima possibilità. A passare in semifinale sono state le coppie di Filippo Magnini e Paolo Belli, mentre Emma Coriandoli è stata eliminata definitivamente.

Chi è stato ripescato tra i concorrenti

Nella puntata del 6 dicembre di Ballando con le Stelle è arrivato il momento del ripescaggio. Tutte le coppie eliminate nelle scorse settimane hanno avuto modo di esibirsi nuovamente ed è stata poi stilata una classifica. Alberto Matano e Rosella Erra hanno dato il loro tesoretto rispettivamente a Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Le prime tre coppie classificate (Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina) si sono giocate la possibilità di accedere alla semifinale di sabato prossimo. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono stati ufficialmente ripescati e si sono qualificati per la seconda semifinale.

La classifica della prima semifinale

Come di consueto, anche nella decima puntata di Ballando con le Stelle 2025, è arrivato il momento della classifica finale. A vincere la prima semifinale di sabato 6 dicembre la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla con un totale di 48 punti. Di seguito le coppie che vedremo anche nella prossima puntata: