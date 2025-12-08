Festa dell’Immacolata, cos’è e perché si prepara l’albero di Natale l’8 dicembre

L’8 dicembre 2025 è la festa dell’Immacolata, una ricorrenza che ha una valenza religiosa, ma che è anche associata alla tradizione dell’albero di Natale.

La Festa dell’Immacolata, che cade l'8 dicembre 2025, si può considerare la prima ricorrenza natalizia, quella che dà avvio al periodo delle feste che andrà avanti fino all'Epifania passando per il Capodanno. Non è solo una giornata dalla valenza religiosa, una delle feste mariane più importanti nel calendario liturgico della Chiesa cattolica. Nel tempo è diventato il momento da dedicare alla preparazione dell'albero di Natale.

Cos’è la festa dell’Immacolata, il significato della festa celebrata l’8 dicembre

L'8 dicembre è la giornata dedicata alla Vergine Maria. Nello specifico, si intende celebrare la sua Immacolata concezione: la mamma di Gesù, secondo la dottrina cattolica, è l'unica donna nata senza peccato originale, privilegio concessole alla nascita proprio in vista del suo futuro ruolo. L'Immacolata concezione riguarda dunque la purezza di Maria, il suo essere senza macchia, non ha a che vedere con la sua verginità. L'Immacolata Concezione si festeggia l'8 dicembre in Italia, ma anche: Malta, Portogallo, Colombia, Austria, Liechtenstein, Argentina, Svizzera, Spagna, Nicaragua, Cile.

Perché si prepara l’albero di Natale l’8 dicembre

I più tradizionalisti sanno benissimo che l'albero di Natale va addobbato rigorosamente l'8 dicembre. Oggi la tendenza è quella ad anticipare i tempi e in realtà molti psicologi sono anche d'accordo, sui benefici del circondarsi di luci e decorazioni già a novembre. Avrebbe un effetto positivo sull'umore. Eppure, usanza vuole che si aspetti la festa dell'Immacolata. In altre parti d'Italia, invece, la fatidica data è un'altra. È il 7 dicembre a Milano, dove l'albero di Natale in piazza Duomo e quelli nelle case vengono accesi in concomitanza con Sant'Ambrogio, patrono della città. A Bari invece si fa il 6 dicembre, per San Nicola.

Per quanto riguarda, invece, il legame tra la festa dell'Immacolata Concezione e l'albero di Natale, è una consuetudine consolidata che si fa risalire addirittura alla seconda metà dell'Ottocento, diffusa dalla Regina Margherita. Fu lei a lanciare questa moda: la prima moglie di Umberto I di Savoia ne fece allestire uno al Quirinale, dove abitava la famiglia reale. La novità fu apprezzata e replicata da tutte le famiglie italiane, nelle loro abitazioni. C'è ovviamente anche un riferimento alla religione: l'Immacolata Concezione che celebra la Vergine Maria segna simbolicamente l'inizio della preparazione alla nascita di Gesù (il 25 dicembre). Anche per questo motivo l'8 dicembre è la data perfetta per dedicarsi all'allestimento. Nel tempo le motivazioni si sono fatte anche pratiche: è una data in cui non si lavora, in cui si è liberi per dedicarsi alla famiglia e a questa "incombenza" in tutta calma. La praticità, dunque, si è legata alla tradizione cattolica.