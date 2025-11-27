L’albero di Natale di Giulia De Lellis: per l’ufficio sceglie il classico rosso e fiocchi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per Giulia De Lellis questo è un Natale speciale: il primo da mamma, assieme alla piccola Priscilla da poco venuta al mondo. L'influencer si è fatta contagiare molto presto dalla magia e dall'entusiasmo che questa festa porta con sé. Non ha resistito alla tentazione e ha già addobbato sia la casa che l'ufficio, forse un po' in anticipo rispetto alla tradizione. Se per l'albero di Natale personale ha scelto qualcosa che potesse celebrare proprio l'arrivo di Priscilla, per il posto di lavoro ha invece puntato su qualcosa che potesse comunicare l'ìidentità del brand da lei fondato.

Come è fatto l'albero di Natale di Giulia De Lellis

L'imprenditrice quest'anno si è rivolta a un team di esperti per gli addobbi natalizi. Il nome di riferimento è uno dei più noti nell'ambiente, specializzato proprio in allestimenti, natalizi e non solo. Si tratta di Cartoleria Varzi, che quest'anno ha realizzato anche gli alberi di Natale di Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, Sabrina Ghio e altri celebrity. L'influencer ha fatto scelte eleganti, sia per la propria abitazione che per l'ufficio. In casa ha scelto un albero total white: lo stile è minimal e glamour, molto delicato e combina sia elementi tradizionali, quindi la cascata di palline, che qualcosa di meno "natalizio". L'influencer, infatti, ha voluto i suoi amati fiocchi, sia tra i rami che sotto forma di puntale, in cima. Ha aggiunto anche decorazioni personalizzate dedicate a Priscilla.

Proprio i fiocchi, invece, tornano anche sull'albero di Natale in ufficio, che però è tutto nei toni del rosso, il più intramontabile dei colori, quando si tratta di Natale. Il total red include fiocchi e palline, combinati con le micro luci scintillanti che rendono il design raffinato e riconoscibile, in sintonia con l'identità del brand, che gioca molto sull'elemento dello stile. Visivamente, infatti, tutta la comunicazione del brand punta sul romanticismo, la dolcezza, un’estetica pink e femminile, curata in ogni dettaglio. Ritroviamo questa raffinatezza anche nell'allestimento, che culmina con un maxi fiocco di velluto in cima a mo' di puntale, con le due code che scendono morbide sui rami.

Quali sono le tendenze natalizie del 2025

Quello di Giulia De Lellis è un albero di Natale classico e tradizionale: la tendenza di quest'anno parla proprio di un generale ritorno a questo stile, sia negli abbinamenti cromatici che nelle decorazioni. Tanto rosso, tanto oro, per un'atmosfera casalinga accogliente, calorosa, elegante, senza eccessi, all'insegna del minimal. Ma c'è sempre chi invece preferisce stupire con tocchi originali e personali. In questo senso, le tendenze puntano molto sui led colorati, su statuine a tema da mettere in giro per casa (dal Babbo Natale allo Schiaccianoci), su elementi decorativi come candele, carillon, pacchi regalo.