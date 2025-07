I Labubu di Leone Ferragni: mamma Chiara mostra la collezione di pupazzi del figlio

Chiara Ferragni ha ripreso la sua vita in mano dopo il momento difficile dello scorso anno. Oltre a essersi lasciata alle spalle la separazione da Fedez, ha anche ricominciato a lavorare a pieno ritmo nel mondo della moda dopo lo scandalo dei pandori Balocco. Nei giorni scorsi, ad esempio, è volata in Messico per un esclusivo shooting e, oltre a mostrare la trasformazione prima e dopo il make-up per il set, ha anche documentato le attività a cui si è data durante il tempo libero, dalle visite a luoghi iconici all'acquisto dei souvenir. Ora è tornata a Milano ed è stata felicissima di rivedere i figli. Entrata nella cameretta di Leone, ha poi voluto fare un primo piano alla sua collezione di Labubu: ecco la foto.

La collezione di Labubu di Leone e Vittoria Ferragni

Il momento più atteso da Chiara Ferragni dopo il viaggio di lavoro in Messico? La reunion con i figli Leone e Vittoria, rimasti a Milano con i nonni e la tata. Rientrata a casa ieri in serata (portando con lei una serie di souvenir colorati acquistati per loro), è corsa ad abbracciarli emozionata, anche se non ha condiviso il dolce momento sui social. Tra le prime cose che ha fatto, però, c'è stato un primo piano sul lettino di Leone, che nella sua camera ha voluto esporre i Labubu, i pupazzi firmati Pop Mart che ormai da mesi stanno spopolando e che ha pensato bene di collezionare insieme alla sorellina Vittoria.

I Labubu di Leone Ferragni

Leone ha i Labubu esposti in camera

Non è una novità che i figli di Chiara siano appassionati di questi giocattolini di Pop Mart, ma solo nelle ultime ore la mamma ha voluto mostrare una parte della loro incredibile collezione. Qualche mese fa fece scalpore la notizia di papà Fedez che gliene regalò uno "tarocco" ma, nonostante ciò, i due bimbi sono riusciti ad accumulare un numero cospicuo di questi "mostruosi" pupazzetti (originali). Leone, in particolare, sul letto ne ha di ogni tipo, da quelli in tinte pastello lanciati di recente sul mercato a quelli di Halloween con il corpo a zucca, fino ad arrivare alle varianti "star" con la stella intorno alla vita e a quello koala che dorme beato. Tra quelli mostrati da Chiara non c'è nessuno Labubu in edizione limitata ma non si esclude che i due bimbi ne posseggano degli altri più preziosi.