La trasformazione di Chiara Ferragni: le foto prima e dopo il make-up per il servizio fotografico

Chiara Ferragni è in Messico per motivi di lavoro e sui social sta documentando alcuni dettagli del backstage. Ha fatto un focus sulla sua trasformazione prima e dopo il make-up: ecco il risultato.

Chiara Ferragni è tornata a lavorare stabilmente a oltre un anno dal pandoro gate: si è ormai lasciata alle spalle sia i problemi professionali che quelli personali legati alla separazione con Fedez e ha ripreso in mano la sua vita. Il mondo della moda l'ha "perdonata" e la invita regolarmente a eventi, sfilate e Fashion Week. Ora, dopo essere stata in vacanza a Forte dei Marmi con i figli, è volata in Messico per un esclusivo servizio fotografico di cui sta documentando il backstage sui social (e nel tempo libero si è concessa anche una gita in un parco iconico). Oltre ad aver chiesto parere ai followers sull'hair look, ha anche mostrato la trasformazione prima e dopo il make-up: ecco il risultato.

Le foto di Chiara Ferragni senza trucco

Nonostante i piccoli problemini con il jet lag, Chiara Ferragni è riuscita ad arrivare in perfetto orario sul set e come prima cosa si è sottoposta a una sessione di trucco e parrucco, così da apparire impeccabile nel servizio fotografico in programma. La cosa particolare è che ha mostrato la trasformazione "in diretta", postando alcune foto sia prima che dopo il make-up.

Chiara Ferragni senza trucco

Nella prima immagine è apparsa in primissimo piano con una giacca di camoscio beige e ha sfoggiato dei capelli spenti e lisci ma leggermente vaporosi. Sul viso non aveva neppure un filo di eye-liner, rossetto o fondotinta, in evidenza c'erano solo i profondi occhi azzurri che da sempre la contraddistinguono. Nel secondo scatto, invece, era pronta per lo shooting, con la chioma legata in un raccolto e un trucco dai toni naturali ma curato nei minimi dettagli con una sfumatura sulle palpebre che le ha ingrandito lo sguardo.

Chiara Ferragni dopo il make–up

Chiara Ferragni chiede consiglio ai fan sull'hair look

Poco dopo, inoltre, Chiara Ferragni ha lanciato un sondaggio a tema hair look: ha fatto scegliere ai followers la loro acconciatura preferita, dando una piccola anticipazione della campagna fotografica messicana. Capelli sciolti con le sfumature bionde in evidenza o capelli tirati in uno chignon che mettono in risalto il viso? L'imprenditrice ha chiesto consiglio ai fan e, sebbene ci siano stati pareri contrastanti, ha dato prova di voler instaurare con loro un rapporto diretto. In quanti apprezzano questa nuova strategia di comunicazione? La cosa certa è che, a un anno e mezzo dal pandoro gate, Chiara difficilmente farà altri "passi falsi" ed è prontissima per tornare alla conquista del fashion system.