Perché Chiara Ferragni ha fatto personalizzare la felpa con due cagnolini sul petto Il look da ufficio di Chiara Ferragni? Oltre a essere cozy, è anche personalizzato e nasconde una dolce dedica a due degli amori della sua vita.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ripreso la sua normale quotidianità dopo l'ultimo anno difficile. Lasciatasi alle spalle sia lo scandalo dei pandori che la separazione da Fedez, ha ritrovato il sorriso e ora non potrebbe essere più felice degli inediti traguardi professionali che sta raggiungendo. Dopo essere tornata sulle copertine fashion, è volata a Parigi per la Settimana della Moda e ha incantato tutti con dei look chic e super glamour. Ora è di nuovo a Milano ma, nonostante gli ultimi giorni impegnativi, sembra non avere alcune intenzione di fermarsi. Ha trascorso la mattinata in ufficio e lo ha fatto con una felpa personalizzata che non è passata inosservata.

Il look da ufficio di Chiara Ferragni

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per la giornata in ufficio? Niente abiti sofisticati, minigonne o accessori gioiello, ha preferito un look comodo e cozy ma dai dettagli personalizzati, così da mixare stile casual e originalità. Ha abbinato un paio di leggings dark a una felpa oversize in grigio chiaro, per la precisione un modello decorato con due cagnolini sul petto.

Chiara Ferragni con la felpa personalizzata

Di chi si tratta? Di due dei suoi amori della sua vita, Mati e Paloma. Chi segue regolarmente l'imprenditrice sa bene chi sono. Matilda era il bulldog francese che le ha fatto compagnia fin dai primi anni della carriera (divenne anche protagonista della canzone che le fece conoscere Fedez) ma purtroppo è scomparsa a luglio 2023, mentre Paloma è il golden retriever preso da Chiara da quasi 2 anni (che è rimasto con lei anche dopo il divorzio).

Il look da ufficio di Chiara Ferragni

Il dolce omaggio di Chiara Ferragni a Matilda

Complice il fatto che la scomparsa di Matilda ha provocato momenti di profonda tristezza in casa Ferragni, Chiara ha trovato un espediente glamour per portarla sempre con lei: stampando il suo viso sulla felpa accanto a quello del "fratello" Paloma. Nello scatto social non è mancata la dolce didascalia a effetto nostalgia, l'imprenditrice ha infatti scritto: "Per ricominciare (e Mati che ci protegge dalla nuvoletta)", facendo riferimento alle parole usate con Leone e Vittoria per parlare della morte del cucciolo in modo delicato. L'idea di Chiara non è forse adorabile?