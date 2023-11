La camera di Leone nella nuova casa dei Ferragnez: parati a righe e cuscini con l’iniziale ricamata Come sarà la camera di Leone nella nuova casa dei Ferragnez? A rivelarlo è stata Chiara Ferragni, che sui social ha condiviso alcune esclusive foto dell’adorabile stanzetta.

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco all'inizio della "nuova vita" dei Ferragnez nella casa milanese a City Life che hanno appena finito di ristrutturare e a dimostrarlo sono le numerose Stories condivise da Chiara Ferragni e Fedez con il "vecchio" salotto invaso dalle scatole per il trasloco. L'imprenditrice ha evitato di comunicare il giorno esatto del trasferimento ma la cosa certa è che quella appena passata è stata l'ultima domenica trascorsa nell'appartamento che li ha ospitati negli ultimi anni. La nuova abitazione è molto più grande della precedente, pensata per dare delle stanze singole (con tanto di bagno privato) ai piccoli Leone e Vittoria. Nelle ultime ore è stata Chiara a condividere in anteprima alcune immagini della cameretta del primogenito: ecco come sarà.

La camera da letto con gli oblò a specchio e i comodini-sgabelli

Chiara Ferragni ha fatto un micro tour nella camera di Leone per i suoi followers, rivelando in anteprima alcuni dettagli. Le pareti sono state decorate con una carta da parati a righe bianche e azzurre e la stessa fantasia è stata ripresa anche sulla spalliera del letto. Piumone blu, lenzuola bianche con gli orli a contrasto total blue e una delle federe con l'iniziale del suo nome ricamata: tutto nella stanzetta del piccolo è curato nei minimi dettagli. Accanto al letto sono stati posizionati dei mini comodini-sgabelli, mentre al posto delle classiche lampade da appoggio sono stati applicati a muro due lumetti dallo stile minimal. Sulle pareti, invece, ci sono degli oblò a specchio che donano una maggiore profondità alla camera.

Il letto di Leone

La scrivania con libreria incorporata

Nella cameretta di Leone c'è anche un'area studio, perfetta per trascorrere i pomeriggi a fare i compiti in tutta tranquillità. La scrivania è azzurra, dunque coordinata al resto dell'arredamento, ha una libreria incorporata e un'anta armadio decorata con gli stessi oblò-specchio che sono accanto al letto. La poltroncina è color panna a effetto teddy proprio come il suo peluche preferito, un maxi orso che la mamma Chiara ha già portato nella nuova casa. Naturalmente non mancano le foto di famiglia, i libri preferiti del bimbo, le illustrazioni personalizzate col suo viso e l'iconico orsetto di Fendi: col passare dei giorni i Ferragnez riusciranno a mantenere lo stesso ordine?