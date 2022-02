Luna Marì vestita da fragolina per Carnevale: il primo dolcissimo costume della figlia di Belén Belén Rodriguez si sta preparando per il Carnevale alle porte e sui social ha documentato un dettaglio molto originale. Con una Stories ha mostrato il primo travestimento di Luna Marì: la piccola è stata trasformata in una dolcissima fragolina.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è la protagonista de Le Iene Show, il programma di Italia 1 che conduce da circa due settimane, sul cui palco sta dimostrando di essere un'icona di stile trendy e sensuale tra completi stringati e look di pelle. Nonostante i numerosi impegni professionali, una volta tornata a casa si dà al relax, passando tutto il suo tempo libero con i figli Luna Marì e Santiago. Questi ultimi diventano spesso protagonisti di dolci e divertenti scenette social, anche se nelle ultime ore è stata soprattutto la secondogenita ad attirare tutti i riflettori. Il motivo? Ha sfoggiato il suo primo costume di Carnevale.

Belén si prepara al Carnevale

L'ultimo anno è stato davvero movimentato per Belén Rodriguez: ha affrontato una gravidanza, la rottura con Antonino Spinalbese, il ritorno in tv dopo il parto e ora pare che sia ancora una volta molto vicina all'ex marito Stefano De Martino. Al momento, però, non potrebbe essere più felice di vivere da sola con i figli. Cosa ha fatto dopo la recente apparizione a Le Iene? Si è dedicata ai preparativi per Carnevale, il primo della piccola Luna Marì. L'argentina ha già acquistato il costume per la bimba e nelle ultime ore ha pensato bene di mostrarlo sui social, dando vita a delle Stories dolcissime.

Il primo costume di Carnevale di Luna Marì

Luna Marì non ha neppure un anno, dunque probabilmente ricorderà il suo primo Carnevale solo grazie alle foto ma, una volta cresciuta, sarà lieta di scoprire che mamma Belén le ha fatto indossare un travestimento davvero dolcissimo per celebrare al meglio la ricorrenza. La showgirl ha vestito la figlia da fragolina con un pagliaccetto rosso decorato con pois neri e con del tessuto verde sul colletto. Non poteva mancare il cappellino con la foglia della fragola al centro del capo, dettaglio che ha reso il tutto ancora più adorabile. Quante saranno le mamme di bimbe neonate che si ispireranno alla tenerissima idea dell'argentina?