Carnevale 2024 a Roma e provincia: il programma degli eventi e delle sfilate per i bambini Il carnevale 2024 tra Roma e provincia vede tanti appuntamenti in calendario fino al 13 febbraio dedicati a grandi e piccini. Eccone alcuni tra mascherate, feste, carri allegorici e sfilate.

A cura di Alessia Rabbai

Carnevale a Ronciglione 2024 (foto gentilmente concessa da Domenico Mancini)

Maschere, stelle filanti e coriandoli: sono molti gli eventi organizzati tra Roma e provincia sia gratuiti che a pagamento in occasione del Carnevale 2024, sia per adulti che per i più piccini, come feste, carri allegorici e sfilate. Oltre alla Capitale, però, si veste a festa tutta la regione Lazio. Fra gli appuntamenti fino al 13 febbraio imperdibile è senza dubbio quello di Ronciglione, comune del Viterbese che dalla capitale dista circa una sessantina di chilometri.

Il periodo di Carnevale è ufficialmente iniziato lo scorso 28 gennaio e martedì 13 febbraio sarà Martedì Grasso, che ne decreta la fine secondo il rito romano. Ad unire Roma al Carnevale ci sono anche le feste dedicate al Dio Saturno e le maschere da Meo Patacca a Rugantino.

Carnevale 2024 in piazza a Roma



Roma è nel pieno dei festeggiamenti del carnevale e sono tanti gli appuntamenti in città, soprattuto per bambini. Vediamone alcuni:



Municipio III: sabato 10 e martedì 13 febbraio 2024 presso i Portici di via Monte Cervialto, la Biblioteca Ennio Flaiano ed in Piazza Sempione, si terrà l'iniziativa "Carnival Party", una grande festa con concerto, giocolieri, trampolieri e dj set. Il 13 febbraio parata finale lungo viale Adriatico fino a Piazza Sempione.

sabato 10 e martedì 13 febbraio 2024 presso i Portici di via Monte Cervialto, la Biblioteca Ennio Flaiano ed in Piazza Sempione, si terrà l'iniziativa "Carnival Party", una grande festa con concerto, giocolieri, trampolieri e dj set. Il 13 febbraio parata finale lungo viale Adriatico fino a Piazza Sempione. Municipio XI: fino a domenica 11 febbraio carnevale a Marconi dell'Associazione LiFra con la sfilata di carnevale, giostre, musica, gruppi mascherati, zucchero filato, pop corn, baby dance e fuochi d'artificio. Sabato 10 pomeriggio concerti, spettacoli di danza, bolle di sapone e intrattenimento per tutte le età. Domenica 11 dalla mattina intrattenimento per tutti e il pomeriggio alle spettacolo teatrale "I Coriandoli di Arlecchino" al Teatro della Parrocchia Santi Aquila e Priscilla. Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito tranne lo spettacolo teatrale. Martedì Grasso al Trullo sfilata di maschere e carnevale sui pattini.

Carnevale 2024 nei Musei di Roma

Carnevale al Museo di Zoologia

Sono numerose anche quest’anno le iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito di "Carnevale… a regola d’arte" in programma dal 10 al 13 febbraio nel Sistema Musei di Roma Capitale e in alcuni luoghi simbolo della città. Le attività sono gratuite per tutti, è necessaria la prenotazione allo 060608, L'ingresso ai siti archeologici e ai musei varia a seconda della tariffazione vigente ed è gratuito per i possessori della MIC Card.

Tra gli appuntamenti per adulti e bambini consultabili sul sito di Roma Capitale ci sono "Maschere bestiali" per bambini dai 5 anni al Museo Civico di Zoologia in via Ulisse Aldrovandi, 18; "Trilussa: il poeta burattinaio al Museo di Roma in Trastevere e "Carnevale al Museo", una passeggiata per le famiglie nella sale del Museo di Roma alla scoperta del Carnevale romano a Palazzo Braschi, in piazza San Pantaleo, 10 e piazza Navona, 2.

Carnevale 2024 in piazza a Roma

Il carnevale a Roma non è solo per le strade e nelle piazze, ma anche nelle biblioteche. Tante le attività in programma, che Roma Capitale ha suddiviso in un calendario in cui sono elencate municipio per municipio, data per data. Si va dalle letture in maschera alle attività ludiche per bambini e laboratori, tutto all'insegna del divertimento, imparando. La partecipazione agli appuntamenti è gratuita ma è obbligatorio prenotare.

Carnevale 2024 nei teatri di Roma

Carnevale nei tetari di Roma

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone l’11 febbraio torna la Tarantella del Carnevale. Al Teatro del Lido di Ostia l’11 febbraio I Nuovi Scalzi e Teatri di Bari, presentano Il Sogno di Shakespeare. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, l’11 febbraio per bambini dai 4 anni in su ‘Trame su Misura'. Al Teatro Tor Bella Monaca il 10 febbraio e 11 febbraio c'è lo spettacolo ‘Lùmina'.

Carnevale di Ronciglione

carnevale 2024 a Ronciglione (foto gentilmente concessa da Domenico Mancini)

Ronciglione in provincia di Viterbo a poche decine di chilometri da Roma è la città del Carnevale, oltre che di Marco Mengoni, impegnato al Festival di Sanremo 2024. Un appuntamento storico e tra i più antichi d'Italia, con un programma fitto di eventi. Le parate e sfilate per bambini iniziano dalle ore 15.30 e proseguono nel pomeriggio. Nel corso della festa i bambini mascherati si possono divertire con i balli tradizionali di carnevale insieme alle altre maschere, lanciarsi coriandoli e guardare i carri.

Martedì grasso 13 febbraio oltre alle parate, mascherate e carri ci sarà la rappresentazione della Morte di Re Carnevale e apertura del suo testamento. Corteo funebre con la tradizionale fiaccolata della Compagnia della Penitenza e della Compagnia della Buona Morte, partenza di Re Carnevale con il Globo Aerostatico.