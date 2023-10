Luna Marì al party di Halloween: la figlia di Belén è una streghetta col cappello a punta Luna Marì e Santiago, i figli di Belén, si sono divertiti a una rfesta a tema Halloween. Nessuna traccia della showgirl: li ha accompagnati la nonna.

A cura di Giusy Dente

Tutti i bambini amano Halloween, la festa più spaventosa dell'anno e amano indossare travestimenti e costumi a tema. Vale anche per la piccola Luna Marì, la figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. Mentre la showgirl si gode la vita di coppia e la ritrovata serenità col nuovo compagno, Elio Lorenzoni, i suoi figli stanno trascorrendo molto tempo con la nonna. Ed infatti è stata proprio Veronica Cozzani ad accompagnare la bambina e il fratello maggiore Santiago (figlio di Stefano De Martino) a un party di Halloween.

Luna Marì va alla festa di Halloween

Dopo una lunga assenza sui social, Belén Rodriguez è tornata a condividere con fan e follower la su quotidianità. Ed è una quotidianità in cui ormai è sempre più presente Elio Lorenzoni, il nuovo compagno. Definitivamente archiviato il matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl ha ritrovato l'amore ed è felice accanto all'imprenditore bresciano. La relazione ormai è vissuta alla luce del sole e presto potrebbero anche andare a convivere nel nuovo attico che la 39enne ha acquistato a Milano.

Proprio qui la coppia è stata avvistata in compagnia di alcuni amici; nessuna traccia invece di Luna Marì e Santiago. I due bambini hanno già conosciuto Elio Lorenzoni: ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia. Ma per ora i due fratellini stanno trascorrendo molto tempo con la nonna materna. Proprio lei li ha accompagnati a una festa a tema Halloween, con palloncini neri e arancioni ovunque e allestimenti a tema. Non poteva mancare, quindi, un travestimento adeguato.

Il costumino dark di Luna Marì

L'anno scorso Belén Rodriguez aveva accompagnato sua figlia a una festa di Halloween: lei si era travestita da Maleficent mentre la piccola Luna Marì aveva un adorabile costumino da zucca. Stavolta la piccola, assieme al fratellino, ha indossato un travestimento molto diverso. Come di tradizione, i due sono stati a un party a tema.

Per l'occasione Santiago ha indossato una maschera spaventosa, mentre la piccola Luna Marì si è calata nei panni di una streghetta. Vestitino nero per lei, con tulle glitterato applicato sulle spalle e pipistrelli disegnati sul fondo della gonna. Per un perfetto look total black, ha aggiunto anche dei dettagli: un elastico tra i capelli, calzini e scarpette col cinturino e applicazioni. Immancabile, per completare l'outfit e renderlo davvero perfetto, l'iconico cappello a punta.