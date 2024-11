video suggerito

Halloween a casa di Belén Rodriguez: Luna Marì è una streghetta, Santiago è Joker Per la festa più spaventosa dell’anno, i figli di Belén hanno scelto dei travestimenti a tema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quest'anno le celebrities si sono sbizzarrite ad Halloween: Emily Ratajkowski ha ricreato uno dei look più iconici di Jennifer Lopez, Heidi Klum si è trasformata in E.T., Kim Kardashian è diventata un coccodrillo mostruoso. Belén Rodriguez ha celebrato il primo Halloween nella nuova casa milanese. Per la festa più spaventosa dell'anno i suoi due figli Santiago e Luna Marì hanno scelto dei travestimenti a tema.

I costumi di Halloween di Luna Marì e Santiago

Che Halloween sarebbe senza un costume spaventoso? I figli di Belén hanno preso la festa molto sul serio, come dimostrano le foto condivise sui social da Veronica Cozzani, la mamma della showgirl, innamoratissima dei suoi due nipotini con cui trascorre molto tempo. La donna per l'occasione non si è tirata indietro, optando per un look total black da strega, con tanto di inconfondibile cappello a punta e scopa in mano. Come lei anche la piccola di casa, la figlia di Belén e Antonino Spinalbese, vestita di nero con un abitino dalla gonnellina in tulle.

Veronica Cozzani e Luna Marì

Look da streghetta per la piccola anche l'anno scorso, mentre nel 2022 la mamma l'aveva trasformata in una fatina multicolor. Curatissimo in ogni dettaglio il look di Santiago ed è impossibile non riconoscere la fonte di ispirazione che c'è dietro. Il primogenito di Belén e Stefano de Martino ha scelto di trasformarsi in un personaggio iconico: il Joker con cappotto viola, gilet, camicia col colletto in vista, capelli colorati di verde e trucco marcato sul viso.

Leggi anche Emily Ratajkowski diventa Jennifer Lopez per Halloween 2024: la modella replica il look iconico

Alle spalle del bambino si intravede la nuova cucina di Belén. La showgirl ha arredatato la casa con grande meticolosità, curando a ogni singolo dettaglio. Si è rivolta all'architetto e interior designer Sarah Balivo, che l'ha guidata nelle scelte: dalla deliziosa cameretta rosa di Luna Marì fino alla camera da letto con le piastrelle effetto squame.