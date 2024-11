video suggerito

Emily Ratajkowski diventa Jennifer Lopez per Halloween 2024: la modella replica il look iconico Emily Ratajkowski omaggia Jennifer Lopez e il Jungle Dress di Versace trasformandosi nella cantante per la notte di Halloween 2024. Il celebre look è riprodotto con la stessa acconciatura scelta da JLo nel 2000. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Emily Ratajkowski e Jennifer Lopez

Emily Ratajkowski ha scelto di omaggiare un'altra star di Hollywood per Halloween 2024. Per la sera del 31 ottobre ha scelto un travestimento impeccabile per la serata del 31 ottobre 2024. Se Heidi Klum e Kim Kardashian hanno preso ispirazione per i loro costumi da mostri dei film, Ratajkowski ha scelto di impersonare JLo e lo ha fatto indossando il suo abito simbolo. Al travestimento per Halloween è seguita anche un'imitazione di Jenny From The Block che la modella ha condiviso sul suo profilo TikTok.

Emily Ratajkowski copia il look di JLo per Halloween

Emily Ratajkowski ha deciso di impersonare Jennifer Lopez in uno dei suoi look più celebri. La modella ha infatti riprodotto il jungle dress di Jlo firmato Atelier Versace che la cantante aveva indossato per la prima volta nel 2000 alla cerimonia dei Grammy Awards: l'abito a fantasia tropicale rispecchiava l'anima e il carattere di Jennifer Lopez che decise di sfoggiarlo mettendo in risalto il suo fisico statuario. Prima di lei lo avevano indossato una serie di top model come Amber Valletta, Christy Turlington e Geri Halliwell.

Jennifer Lopez con il jungle dress di Versace nel 2000

La modella indossa il jungle dress in versione anni Duemila

Il vestito, però, è diventato intramontabile e iconico solo dopo essere stato indossato da Jennifer Lopez: il look fu così cercato anche in rete che Google decise di lanciare la funzione Google Immagini. La cantante, poi, lo ha reindossato in occasione della sfilata Primavera/Estate 2020 di Versace, durante la quale sono stati celebrati i 20 anni della stampa jungle, chiudendo lo show con un'entrata intramontabile che ha fatto la storia della moda.

Il Jungle Dress 20 anni dopo indossato durante la sfilata P/E 2020 di Versace

Emily Ratajkowski, quindi, va sul sicuro scegliendo di omaggiare un capo simbolo della storia della moda e anche una figura che ricorda, come lei, gli standard di bellezza mediterranea. Il capo originale è stato indossato con i capelli tenuti all'indietro da un cerchietto, proprio come aveva fatto Jennifer Lopez nel 2000 al red carpet dei Grammy Awards.