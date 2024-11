video suggerito

Chi ha firmato l’abito cammello che Jennifer Lopez ha indossato al comizio di Kamala Harris Jennifer Lopez voterà Kamala Harris alle prossime elezioni americane, lo ha rivelato partecipando al comizio elettorale della candidata democratica a North Las Vegas. Cosa ha indossato per un evento tanto importante? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez ha rivelato a chi darà il suo voto alle prossime elezioni americane e lo ha fatto salendo personalmente sul palco di North Las Vegas accanto a Kamala Harris. Ha partecipato al comizio elettorale che si è tenuto nelle ultime ore, invitando i latinoamericani a sostenere la candidata democratica al motto di "Mi piacciono i finali hollywoodiani, mi piace quando vince il bravo ragazzo o, in questo caso, la brava ragazza. Credo nel potere delle donne e dei latini perché insieme facciamo la differenza in queste elezioni". Per un evento tanto importante non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli: ecco chi ha firmato il suo elegante tubino color cammello.

Jennifer Lopez con il look monocromatico al comizio di Kamala Harris

Cosa ha indossato Jennifer Lopez per partecipare al comizio elettorale di Kamala Harris? Se sugli ultimi red carpet che aveva calcato aveva lasciato trionfare la sensualità tra maxi cut-out rivelatori e micro shorts, questa volta ha puntato tutto su uno stile minimal ma allo stesso tempo femminile e di classe. Ha seguito la mania del quiet luxury, tendenza che spopola nel mondo fashion da qualche anno a questa parte, dando spazio a colori neutri, silhouette semplici e niente marchi in vista. Addio paillettes, lustrini e stampe multicolor dal fascino esotico: la popstar ha optato per un look monocromatico color cammello (nuance simbolo per eccellenza dell'autunno), evitando ogni tipo di dettaglio appariscente o audace.

Jennifer Lopez al comizio elettorale di Kamala Harris

Il tubino cammello di Jennifer Lopez

L'abito sfoggiato da Jennifer Lopez all'evento a North Las Vegas è firmato Alex Perry. Si tratta di un tubino in crêpe color cammello, un modello dalla silhouette fasciante con la gonna midi e il bustier con maniche lunghe, collo alto e spalline imbottite.

Leggi anche Jennifer Lopez, gli shorts in autunno si abbinano alla giacca sportiva e maxi

Jennifer Lopez in Alex Perry

Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali in tinta col vertiginoso tacco a spillo e una serie di scintillanti anelli di diamanti. Per quanto riguarda il beauty look, ha portato i capelli sciolti e leggermente ondulati e ha abbinato la pedicure alla nuance dell'outfit. Make-up dai toni naturali e sorriso fiero stampato sulle labbra: J.Lo è rimasta fedele al suo stile anche a un evento ufficiale come un comizio elettorale, riconfermandosi ancora una volta icona fashion internazionale.

L'abbraccio tra Jennifer Lopez e Kamala Harris