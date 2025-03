Tutte le volte che le creazioni di Donatella Versace hanno fatto la storia

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez sfila col Jungle Dress nel 2020

Da giorni si parla dell'uscita di scena di Donatella Versace, che ha annunciato di aver lasciato il ruolo di Direttore creativo della Maison fondata dal fratello Gianni. Al suo posto Dario Vitale. L'annuncio della stilista ha sconvolto il mondo della moda, consapevole che questo gesto segna la fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo, in una delle Case di moda più prestigiose e conosciute a livello internazionale. Donatella Versace continuerà a dare il suo contributo all'azienda di famiglia, a cui è chiaramente molto legata, ma lo farà in una nuova veste: quella di Chief Brand Ambassador. La notizia ha scatenato un'ondata di affetto nei confronti della stilista, sommersa di messaggi da parte di colleghi e amici: tutti hanno voluto riconoscere quanto il suo contributo sia stato decisivo, per portare la Maison al successo. Dua Lipa, Cindy Crawford, Alessia Marcuzzi, Fedez, Bella Hadid: questi sono solo alcuni. In effetti, negli anni le creazioni firmate Versace hanno calcato i red carpet più importanti, indossate da celebrities di fama mondiale: alcuni look sono diventati iconici.

Il vestito di Blake Lively al Met Gala cambia colore

Blake Lively si è imposta come regina del Met Gala 2022 con una creazione firmata Versace che ha lasciato tutti senza fiato, compreso il marito Ryan Reynolds. L'abito è diventato virale sui social per la sua originalità e le foto hanno fatto immediatamente il giro del web. Il vestito "magico", infatti, si ispirava alla Statua della Libertà e cambiava colore, passando dal color rame al verdeacqua, proprio per rendere l'ìdea del processo di ossidazione che ha dato alla Statua il suo celebre colore. Era firmato Atelier Versace.

Blake Lively in Atelier Versace

Il Jungle Dress di J-Lo fa la storia

Jennifer Lopez è stata assoluta protagonista sul red carpet dei Grammy Awards 2000: all'epoca era fidanzata con Puff Daddy. Per l'occasione ha sfoggiato un abito dalla fantasia tropicale di Versace, in chiffon di seta trasparente con maxi scollatura. Lo ha poi riproposto, 20 anni dopo, in occasione della sfilata con cui Donatella Versace ha presentato la collezione Primavera/Estate 2020, sfilando in passerella proprio con quel look passato alla storia come Jungle Dress. Nel 2000 furono così tante le persone incuriosite che, dopo i Grammy, cercarono su Google le immagini di quel look, che il colosso di Mountain View decise di cominciare a progettare un nuovo strumento di ricerca specifico: Google Immagini.

J-Lo in Versace ai Grammy Awards 2000

L'armatura di Zendaya sul red carpet

Zendaya è una vera icona di stile e sa sempre come stupire coi suoi look. Uno dei più famosi è stato realizzato proprio da Versace. Si tratta di quello indossato al Met Gala 2018, quando per rispettare il dress code della serata ha sfilato con un outfit ispirato a Giovanna d'Arco, una vera e propria armatura, perfettamente in linea col tema "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination".

Zendaya in Versace (Met Gala 2018)

Donatella Versace veste i Ferragnez

Donatella Versace era molto amica sia di Chiara Ferragni che di Fedez. Attualmente sembra che abbia mantenuto i rapporti solo col rapper, che continua a essere presente alle sue sfilate e a frequentarla anche al di fuori delle occasioni ufficiali. In passato, entrambi hanno spesso indossato le creazioni della Maison italiana nelle grandi occasioni. Era di Versace, per esempio, il look del loro debutto al Met Gala. La loro prima volta è stata nel 2022, quando hanno presenziato all'evento con un outfit coordinato da veri divi, interamente in nero e oro. E di Versace erano anche i look del primo Sanremo di Fedez, che ha scelto di farsi accompagnare dalla sua amica stilista anche per il ritorno all'Ariston, all'edizione del Festival appena conclusa.

Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala in Versace

Versace alla cerimonia degli Oscar

Versace è sempre stato presente, alla cerimonia degli Oscar, brand scelto dalle celebrities per i look della grande serata di consegna dei premi, la più attesa di tutto l'anno. Nel 2023 Lady Gaga ha scelto la Maison italiana: un abito nero della collezione Autunno/Inverno 2023 presentata appena due giorni prima a Los Angeles.

Lady Gaga in Atelier Versace

Look Atelier Versace per Margot Robbie agli Oscar 2024. L'attrice per tutto il press tour del film Barbie ha indossato abiti creati appositamente per lei, tutti ispirati a vestiti realmente indossati dalla bambola nel corso degli anni. Sono state coinvolte diverse Maison, da Chanel a Schiaparelli, ma anche Versace ha contribuito, con un tailleur (ovviamente rosa) e accessori coordinati.

Margot Robbie in custom Versace