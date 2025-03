video suggerito

Oscar 2025, tutti i look delle star al party di Vanity Fair: red carpet tra trasparenze e cristalli A seguire la cerimonia di premiazione degli Academy Awards 2025 non poteva che essere l’attesissimo Vanity Fair Oscar party. Cosa hanno indossato le star sul red carpet dell’evento? Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa notte il Dolby Theatre di Hollywood ha ospitato la 76esima edizione degli Oscar, l'evento più atteso dell'anno nel mondo del cinema che assegna gli ambiti Academy Awards ad attori, registi e artisti che si sono distinti per talento. Il premio di Miglior film è andato ad Anora, Mikey Madison si è aggiudicata il titolo di Miglior attrice, mentre la miglior attrice non protagonista è stata Zoe Saldana. Come da tradizione, a poche ore dal patinato red carpet della cerimonia di premiazione, vincitori, nominati e celebrities si sono ritrovati al Vanity Fair Oscar party. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un nuovo look all'insegna del glamour? Ecco chi ha firmato gli abiti indossati dalle star sul tappeto rosso.

I look nude ai Vanity Fair Oscar party 2025

Il Vanity Fair Oscar Party è un appuntamento fisso per le star che partecipano all'evento cinematografico più glamour dell'anno e non possono che approfittare del red carpet per dare vita a una nuova sfida di stile a colpi di trasparenze, tacchi a spillo e abiti griffati.

Bianca Balti

A trionfare sono stati i look nude, colore must della primavera 2025. Bianca Balti ha lasciato tutti senza fiato con un mantello in delicata seta trasparente ma a farle concorrenza sono state anche Olivia Wilde in Chloé e Julia Fox coperta solo da una cascata di capelli extra long.

Olivia Wilde in Chloé

Sui toni del panna panna anche Kaia Gerber (con un lungo abito Valentino vintage), Chrissy Teigen in Andrew Kwon, Jenna Ortega in Donna Karan New York e Hunter Schafer con una scollatura maxi di 16Arlington.

Kaia Gerber in Valentino vintage

Da Lily-Rose Depp col top di fiori a Kim Kardashian come una sposa

Molto gettonati sul red carpet del party post-Oscar anche le nuance pastello dal sapore primaverile: Lily-Rose Depp ha lasciato l'ombelico in mostra con gonna di tulle e micro top floreale (tutto Chanel), Sydney Sweeney ha preferito un custom Miu Miu in rosa tenue ma tempestato di cristalli, mentre Rachel Brosnahan ha lasciato trionfare il giallo con un maxi dress di Carolina Herrera.

Gal Gadot in Prada

Non sono mancati i colori vitaminici, dal rosso fuoco di Carolina Herrera sfoggiato da Molly Gordon (la protagonista di The Bear) al giallo senape di Camila Cabello (in Alexis Mabile), fino ad arrivare al viola by Prada di Rita Ora.

Rita Ora in Prada

Cascate di paillettes, invece, per Marissa Bode in RVNG Couture, Gal Gadot in Prada e Doja Cat in custom Balmain. Kim Kardashian ha invece preferito il total white in pieno stile sposa di Balenciaga Haute Couture.

Kim Kardashian in Balenciaga Haute Couture

Le star in total black al party di Vanity Fair

Come su ogni red carpet che si rispetti, non potevano mancare i look total black, da sempre simbolo di eleganza senza tempo. Olivia Rodrigo ha scelto un abito di pelle con gonna scampanata di Roberto Cavalli, Selena Gomez

ha optato per una sirena tempestata di paillettes di Armani Privé, mentre Hailey Bieber ha preferito un custom di Saint Laurent con tulle e fiocchi.

Olivia Rodrigo in Roberto Cavalli

Gara a colpi di trasparenze, invece, tra Kendall Jenner in Mugler vintage ed Emily Ratajkowski in Ludovic de Saint Sernin: entrambe hanno fasciato la silhouette con del pizzo traforato, seguendo il trend dell'effetto vedo-non vedo ma in versione dark.

Hailey Bieber in custom Saint Laurent

A superarle in fatto di audacia è stata Zoe Kravitz, che ha lasciato in evidenza il lato b con un vestito di Saint Laurent con dalla scollatura davvero profonda sulla schiena. Corpetto scultura di Miss Sohee per Lisa, scollatura di ruches di Elie Saab per Sofia Carson, maxi dress gioiello di Dolce&Gabbana per Serena Williams: il nero è stato declinato in infinite versione al party degli Oscar targato Vanity Fair. Chi si aggiudica il titolo di regina di stile della serata?

Serena Williams in Dolce&Gabbana