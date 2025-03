Bianca Balti in abito trasparente: nude look etereo al Vanity Fair Oscar Party 2025

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Come di tradizione, alla cerimonia di consegna degli Oscar segue l'esclusivo after party organizzato da Vanity Fair, ospitato stavolta dalla direttrice di VF USA Radhika Jones. È la serata più glamour di Hollywood, giunta alla 31esima edizione, a cui partecipano anche i vincitori della statuetta. Tra i presenti di quest'anno: Kim Kardashian, Demi Moore, Ana De Armas, Kaia Gerber, Miley Cyrus, Damiano David. Presente anche la modella Bianca Balti, reduce dall'esperienza di co-conduttrice al Festival di Sanremo.

Bianca Balti da Sanremo a Los Angeles

Bianca Balti, abituata alle passerelle, ha fatto una nuova esperienza: quella di co-conduttrice sul palco dell'Ariston. Carlo Conti l'ha scelta per portare una ventata di freschezza e bellezza alla gara canora, certo che la sua naturalezza e il suo sorriso smagliante avrebbero conquistato tutti. E così è stato. La modella è stata anche un grande esempio di forza. Ha chiarito subito di non voler presenziare in qualità di "malata di cancro" e ha mostrato la cicatrice sull'addome, segno indelebile dell'operazione subita. Niente parrucca o turbante sulla testa per la modella, che sui social ha parlato anche della perdita dei capelli, testimoniando proprio di recente la gioia di vederli piano piano ricrescere.

Bianca Balti in Fendi

Il nude look di Bianca Balti

Dopo le sfilate milanesi, Bianca Balti è volata a Los Angeles: era tra gli ospiti del Vanity Fair Oscar Party. La modella ha scelto un look etereo e di grande eleganza, nella sua semplicità, senza fronzoli né ricami. È una creazione firmata Fendi Haute Couture: fa parte della collezione Primavera/Estate 2023. Il suo stylist è Simone Rutigliano, lo stesso che l'ha accompagnata nell'avventura sanremese.

Bianca Balti in Fendi

E proprio firmato Fendi Couture era anche uno dei look portato sul palco dell'Ariston, un abito semi trasparente tempestato di cristalli. Per l'after party targato Vanity Fair ha scelto qualcosa di più raffinato: la parte superiore, simile a una mantella con maniche ampie, è completamente trasparente. Lascia il seno in vista e posteriormente la schiena è nuda. La gonna in seta scende morbida fino ai piedi. Con questo outfit etereo, la modella si è confermata regina di stile.