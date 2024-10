Heidi Klum, la regina di Halloween: tutti costumi della top model dal 2001 a oggi

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Heidi Klum

Con l'avvicinarsi di Halloween le celebrities cominciano a studiare i loro look spaventosi. A Hollywood, e non solo, sono tanti gli eventi e i party dove le star festeggiano la notte più del 31 ottobre, culmine della spooky season. Tra le dive che ogni anno stupiscono con i loro costumi incredibili c'è sicuramente la top model Heidi Klum. Da Jessica Rabbit passando per l'ultimo in ordine di tempo, uno splendido pavone con tanto di ruota, la modella prende la notte di Halloween prende sempre sul serio i suoi travestimenti. La sua passione per Halloween è talmente forte che, da diversi anni, organizza un l'Heidi Klum Halloween Party a New York. Nei giorni precedenti al 31 ottobre, Klum è solita condividere sui suoi profili Instagram qualche spoiler sul look del grande giorno: chissà cosa ci attende quest'anno.

Dal pavone al verme: tutti i look più spaventosi

Anche nel 2021, quando non c'è stato alcun party per il 31 ottobre, si è vestita da zombie facendosi fotografare sopra due lapidi con su scritto il suo nome e quello del marito Tom Kaulitz. Nel 2022 Klum si è vestita da verme: un verme talmente verosimile che sembrava un enorme lombrico viscido che camminava e che veniva "pescato" sempre dal marito Tom Kaulitz. Un look di coppia spaventoso e originale. Nel 2019 si è vestita da alieno, ma non un alieno qualsiasi: si trattava di una sorta di esperimento scientifico andato male che dava vita a un alieno. Le ore di preparazione necessarie per questo look sono state tutte documentate sul suo profilo Instagram. Nonostante nel 2020 e 2021 la pandemia da Covid-19 abbia reso impossibile l'organizzazione del tradizionale party, Heidi Klum ha comunque giocato con i travestimenti da casa. Nel 2021 è diventata una zombie, realizzando addirittura uno short film da 7 minuti a tema horror, mentre nel 2020 si è trasformata in una zombie, giocando con la body art.

Da Fiona a Michael Jackson, le icone a cui si è ispirata

Tra i suoi look più celebri c'è quello da Fiona di Shrek, realizzato per Halloween nel 2018, e il travestimento impeccabile da lupo mannaro, riprendendo la trasformazione di Michael Jackson nel videoclip di Thriller. Notevole anche quello del 2016 quando ha portato al suo party ha portato cinque sosia: le sei erano vestite allo stesso modo con un body rosa e stivali cuissard al ginocchio color sabbia. Tra le trasformazioni più impressionanti non possiamo non menzionare quello dell'anziana signora di cui ha indossato i panni qualche anno fa. Non ci resta che attendere il 31 ottobre per scoprire cosa avrà preparato Heidi Klum per stupire gli invitati alla sua festa e non soltanto.

Il look di Heidi Klum nel 2023

Heidi Klum vestita da verme nel 2022

Il travestimento del 2019

Vestita da Fiona di Shrek nel 2018

Vestita da lupo mannaro come nel videoclip di "Thriller" di Michael Jackson nel 2017

Con le sue cinque sosia nel 2016

Heidi Klum vestita da Jessica Rabbit nel 2015

Il travestimento per il 2014

Nel 2013 vestita da anziana signora

Heidi Klum vestita da divinità dell'Antico Egitto nel 2012

La modella vestita da corpo umano nel 2011

Nel 2010 vestita da cyborg

Heidi Klum vestita da corvo nel 2009

Il travestimento per Halloween 2008

La mela avvolta dal serpente è il travestimento del 2006

Vestita da strega nel 2006

Il travestimento da strega nel 2005

Il look total gold nel 2003

Il travestimento di Betty Boop nel 2002

Heidi Klum nel 2001 è Lady Godiva