Belen Rodriguez ha comprato casa a Milano: “Dopo 13 anni mi trasferisco, sono molto felice” Belen Rodriguez ha comprato una nuova casa a Milano e sta seguendo in prima persona i lavori di ristrutturazione: “Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte, sono molto felice”. Sui social le prime immagini degli interni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Per Belen Rodriguez è un periodo di grandi cambiamenti. Dopo la fine dell'amore con l'imprenditore Elio Lorenzoni e il flirt smentito con il giocatore Bruno Cerella, la showgirl ha raccontato sui social di essere pronta a cambiare casa. Già lo scorso ottobre, aveva fatto sapere di aver acquistato un attico a Milano, dove ora sta iniziando i lavori di ristrutturazione.

"Ho comprato casa nuova, sono felice"

Belen Rodriguez ha mostrato sui social le prime immagini degli interni della sua nuova casa a Milano, che si trova proprio di fronte a quella in cui vive ora. "Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte, sono molto felice", ha scritto la showgirl sui social, mentre è alle prese con i lavori di ristrutturazione. Lavori che, come mostrano le immagini pubblicate su Instagram, sta seguendo in prima persona, con l'aiuto di un interior designer. Ancora manca gran parte dell'arredamento, ma la conduttrice sembra avere le idee chiare sul salotto: al centro della stanza un grande divano a penisola in velluto verde, abbinato a cuscini rosa, sempre nello stesso tessuto.

Il salotto della casa di Belen Rodriguez

La nuova vita della showgirl

Belen Rodriguez sembra intenzionata a iniziare a tutti gli effetti un nuovo capitolo della sua vita, di cui la casa è solo uno dei tasselli. Uno degli altri riguarda la sua vita privata: dopo la fine dell'amore com l'imprenditore Elio Lorenzoni, si vociferava che al suo fianco ci fosse il giocatore di basket Bruno Cerella, con cui ha già avuto un flirt in passato. La diretta interessata però ha smentito, pubblicando una foto in cui tiene per mano il figlio Santiago e scherzando sul fatto di essere fidanzata solo con lui. Anche il giocatore ha commentato i gossip sul loro conto, chiarendo che si divertono insieme. Belen, quindi, entrerà da single nella sua nuova casa a Milano?