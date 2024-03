Belen Rodriguez in prima fila per il figlio Santiago, la showgirl fa il tifo per il suo portiere Belen Rodriguez è in prima fila per suo figlio Santiago, intento a dilettarsi come portiere in una partita di calcio con i suoi coetanei. La showgirl, ormai single, sembra felice e grintosa come mostrano le immagini del settimanale Chi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La quotidianità di Belen Rodriguez è un qualcosa che i suoi fan conoscono poco. Tra shooting, viaggi, ospitate in tv e tanto altro, è difficile vedere la showgirl argentina mentre conduce la sua vita di tutti i giorni, ma i fotografi del settimanale Chi, l'hanno beccata una domenica mattina intenta a fare il tifo per suo figlio Santiago. Alla periferia di Milano, infatti, si disputa una partita tra di calcio che vede sfidarsi scattanti e talentuosi ragazzini.

Belen alla partita di calcio di Santiago

Ed eccola, infatti, nascosta tra le mamme che appena può si sbraccia e urla il nome di suo figlio che, intanto, con una tuta dai colori fluo e i guantoni da portiere, prova a schivare le giocate degli avversari, parando ogni lancio e portando la sua squadra alla vittoria. Una scena normale, come quella che ogni domenica vivono molte famiglie, ma che non sempre siamo abituati a vedere associata a Belen Rodriguez che, però, appare felice e spensierata insieme alla mamma, Veronica Sozzani, e la piccola Luna Marì accanto a loro. Un quadretto familiare insolito che, però, racconta una storia di rinascita e anche una nuova presa di coscienza da parte della showgirl, ora single, dopo l'ultima storia con Elio Lorenzoni, della quale non ha poi dato motivazioni sul perché si sia conclusa.

Il gossip su Bruno Cerella

E, infine, il fatto di essere sempre sotto l'occhio attento dei riflettori oppure soggetto preferito dell'obiettivo dei fotografi, a volte può essere utile, come dimostra il fatto che proprio mentre era intenta a tornare a casa, seguita dai paparazzi, le si è fermata la macchina e sono stati proprio loro ad aiutarla, come documentato su Chi, con tanto di stop dal benzinaio. Proprio loro, d'altro canto, solo qualche settimana fa l'avevano beccata insieme a Bruno Cerella, giocatore di basket con il quale intrattiene un'amicizia, ma che al momento non sembra aver modificato il suo equilibrio da donna grintosa e single.