Belen risponde stizzita a una domanda sul figlio Santiago: "Fatti i ca**i tuoi" Belén Rodríguez ha replicato al commento di una follower che tirava in ballo la sua vita privata e suo figlio Santiago.

"Sono single, sono solo dicerie", "Se sono fidanzata? Sì, con mio figlio". Dopo la rottura con l'imprenditore Elio Lorenzoni, i rumors parlavano di una frequentazione di Belén Rodríguez con il giocatore di basket Bruno Cerella, sua ex fiamma. In questi giorni si rincorrono i gossip sulla sua situazione sentimentale e la modella argentina continua a smentire tutte le voci su una sua possibile nuova storia d'amore. Per la showgirl sono i social il luogo ideale in cui controbattere a chi la pensa fidanzata. Rispondendo a una follower, Belén ha usato toni decisamente infastiditi: "Fatti i ca**i tuoi che campi 100 anni".

Il post di Belen con una poesia scritta da lei

Un video con una fiamma ardente e la descrizione: "Lascia il momento così \Non disturbarlo \Lascialo immobile \che rimanga imperturbato \Non avere mai fretta \ E rimani con me \ Galleggiando nel ricordo dei tuoi occhi \ Che quando sorridono \ si apre in me un nuovo mondo \ Lascialo sospeso senza un tempo \ Vivilo intensamente \ Per poi guardarlo da lontano \ E sentire forte per poi rivivere ogni momento \ Qualvolta avrò voglia di rivedere te \ In una sequenza sfumata". È proprio nei commenti sotto a questo post che si è consumata una discussione tra Belén e una sua follower.

Belen risponde a una follower: "Non sono fidanzata con nessuno"

Sembra che a scatenare l'ira della showgirl sia stato un messaggio che tirava in ballo suo figlio Santiago (avuto dal matrimonio con Stefano de Martino). "Complimenti per le bellissime parole copiate o supervisionate (da Bruno) la fiamma che arde sta ad indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito anche perché c'erano tanti ragazzini come lui" scrive una donna nei commenti. La risposta della showgirl non si è fatta attendere: "Prima di tutto non sono fidanzata con nessuno. Secondo, Santi aveva scuola e non posso farlo mancare. Terzo fatti i ca**i tuoi che campi 100 anni".