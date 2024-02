GF, Perla e i suoi sentimenti per Mirko: “Mi è mancato e lo penso, ma c’è molto da affrontare” La storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è uno dei topic più affrontati in questa edizione del Grande Fratello. La gieffina, stuzzicata da Alfonso Signorini, risponde alle domande sul suo ex fidanzato, ipotizzando anche un futuro insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di lunedì 12 febbraio del Grande Fratello, non poteva mancare uno degli argomenti preferiti dal pubblico, ovvero il rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La gieffina non si aspettava di ricevere una domanda così netta dal suo ex, che le ha chiesto se vede un futuro insieme.

Perla riflette sul suo rapporto con Mirko

Dopo aver visto alcune clip successive al loro incontro, avvenuto la scorsa settimana, Perla spiega ad Alfonso Signorini quali sono le riflessioni avanzate in questi giorni in cui è stata lontana da Mirko e durante i quali ha avuto modo di ragionare sul loro rapporto:

Non mi aspettavo che mi venisse fatta quella domanda e infatti sono rimasta un po' spaesata. Sicuramente lo penso, mi manca tantissimo, fino ad una settimana fa, prima che venisse, di lui ne parlavo poco, mi ero distaccata anche a livello di mancanze, in questa settimana ho sentito il bisogno di avere una risposta, da lui non ho avuto una risposta definita su di lui, su quello che vuole, se mi vede nel suo futuro, ci sono molte cose da affrontare, capire quanto il nostro sentimento sia forte.

Signorini le chiede anche se, qualora dovessero tornare insieme, questa decisione sia volta a qualcosa di più grande e duraturo come un matrimonio oppure no. Perla, quindi, risponde in maniera piuttosto decisa:

Penso che per il rapporto che abbiamo avuto, nel tornare insieme non torniamo insieme per frequentarci, valuteremo tutto, come affrontiamo la relazione, poi capire se riusciamo ad andare oltre ad una serie di cose che ci siamo fatti, se andiamo oltre magari arriveremo a sposarci, non lo so, ma dobbiamo metabolizzare tante cose.

La domanda di Cesara Bonamici a Perla

Anche Cesara Buonamici non si tira indietro nel porre qualche domanda e chiede alla gieffina quanto tempo è disposta ad aspettare Mirko: "Mi sento una ragazza completa, so bene ciò che voglio e non voglio, so bene cosa fare in una relazione o cosa può distruggerla, però aspettare e far passare chissà quanto tempo, non lo so. Io vorrei ripartire dal primo anno che abbiamo vissuto insieme, ma con teste più mature, vorrei partire da quella spensieratezza, che è mancata molto negli ultimi anni".