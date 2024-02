Belen Rodriguez smentisce il flirt con il giocatore Bruno Cerella: “Fidanzata? Sì, con mio figlio” Tra le sue storie Instagram, Belen Rodriguez ha pubblicato una foto mentre passeggia mano nella mano con Santiago, scrivendo: “Fidanzata? Sì con mio figlio”. Uno scatto che sembra smentire i gossip sul flirt con il giocatore Bruno Cerella, con cui di recente è stata paparazzata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Foto a sinistra dal settimanale Chi

Belen Rodriguez smentisce il flirt con Bruno Cerella. Nonostante il settimanale Chi li abbia paparazzati insieme, la showgirl argentina ha da poco pubblicato una storia Instagram che sembra mettere a tacere i gossip sulla frequentazione con il giocatore di basket. Quindi, tra loro, è solo amicizia? Nel 2018, i due sono già stati una coppia: all'epoca lei era reduce dalla fine dell'amore con Andrea Iannone.

Belen Rodriguez e la foto con il figlio Santhiago: "Fidanzata con lui"

Tra le sue storie Instagram, Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto che mostra la sua mano unita a quella del figlio Santiago, avuto con l'ex compagno Stefano De Martino. Mamma e figlio passeggiano tenendosi per mano e la showgirl argentina, come didascalia, scrive: "Fidanzata? Sì con mio figlio. Ecco!". Una frase che appare come una smentita ai recenti gossip che la coinvolgono e che la vedono vicina al giocatore di basket Bruno Cerella dopo la fine della storia con l'imprenditore Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez paparazzata con Bruno Cerella: "Hanno passato la notte a casa di lui"

Se la diretta interessata ha pubblicato uno scatto per smentire la sua frequentazione, diversa è la ricostruzione fornita da Chi nel numero uscito oggi (28 febbraio). Il settimanale, infatti, ha pubblicato diversi scatti che mostrano Rodriguez e Cerella insieme in un locale milanese in occasione della festa di un'amica, tra abbracci e atteggiamenti affettuosi. "Con Bruno, Belen è pronta a svoltare", si legge tra le pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini. Non solo: dopo la serata i due avrebbero anche passato la notte a casa del ragazzo che, solo la mattina seguente, avrebbe poi riaccompagnato a casa la showgirl. Quindi, tra loro c'è un flirt o sono davvero solo due ex rimasti amici (Bruno Cerella e Belen Rodriguez si sono frequentati per un periodo nel 2018)?

Foto dal settimanale Chi