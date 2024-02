Chi è Bruno Cerella, il giocatore di basket paparazzato con Belen Rodriguez dopo Elio Lorenzoni Sembra che Bruno Cerella, 37 anni, giocatore di basket argentino, sia molto vicino a Belén Rodriguez. Tra i due, nel 2018, ci sarebbe già stato un flirt. Dalle foto insieme su Instagram, fino agli scatti dei paparazzi, il loro ha tutto l’aria di essere un ritorno di fiamma anche se Belen prova a smentire con una storia su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Bruno Cerella, nato il 30 luglio 1986, a Bahía Blanca, in Argentina, è un cestista. Ha 37 anni e si è trasferito in Italia quando ne aveva 17, gioca nella squadra Blu Basket di Treviglio, in provincia di Bergamo. Tra lui e Belén Rodríguez ci sarebbe già stato un flirt nel 2018 e quello di ora – sono stati paparazzati insieme – ha tutta l'aria di essere un ritorno di fiamma. Nonostante gli indizi suggeriscano così, da poco Belén ha pubblicato una storia Instagram in cui sembra mettere a tacere i rumors su una loro possibile relazione.

Chi è Bruno Cerella, il giocatore di basket argentino vicino a Belen Rodriguez

Bruno Cerella, 37 anni, è un cestista argentino. Alto 194 cm, come giocatore è in grado ricoprire il ruolo di ala piccola e di guardia. Appena arrivato in Italia, a soli 17 anni, ha giocato in un club di serie C2, il GS Basket Massafra. Decide poi di trasferirsi a Senise, in Basilicata, dove inizia la sua ascesa passando in C nella Salerno. Nel 2008, poi, arriva in serie A dopo un'offerta da Teramo. Dopo Casalpusterlengo, Varese, Olimpia Milan, nel 2022 entra nella Blu Basket di Treviglio, squadra in cui gioca ancora oggi. Bruno Cerella, però, non è impegnato solo nello sport. Dal 2013 fa parte del progetto Slums Dunk, che punta a migliorare – grazie al basket – le condizioni di vita dei bambini e dei ragazzi che vivono nei territori più svantaggiati dell'Africa. Bruno Cerella ha una sorella, Victoria, alla quale sembra essere molto legato. Sul profilo Instagram del cestista, spesso appaiono insieme sorridenti.

La storia nel 2018 e le prime foto del presunto flirt dopo Elio Lorenzoni

Nella prima foto al fianco di Bruno Cerella – scattata in occasione del 40esimo compleanno di un'amica in comune, Giorgia D’Autorio – Belén Rodriguez nella didascalia scriveva "Friends". Sembra, però, che i due siano più di semplici amici. Protagonisti di un flirt già nel 2018, dopo che la showgirl aveva rotto con Andrea Iannone, sono stati da poco paparazzati insieme. Che quello con Bruno Cerella sia un ritorno di fiamma? Belén di recente ha attraversato un periodo complesso: prima la separazione con Stefano de Martino, poi il momento di depressione e infine l'addio a Elio Lorenzoni, con cui si sarebbe dovuta sposare. Da poco, forse in risposta ai gossip sulla storia tra lei e Cerella, la showgirl ha pubblicato una storia su Instagram in cui, mano nella mano con il figlio, scrive: "Fidanzata? Sì con mio figlio. Ecco!".

La vita privata di Bruno Cerella prima di Belen Rodriguez

Bruno Cerella, prima dei rumors con Belén, ha avuto una storia durata 12 anni con Luli Hitce ex tentatrice di Temptation Island. Nel suo passato è stato legato sentimentalmente a Emilie Naf Naf, moglie del calciatore Jeremy Menez e sembra abbia avuto una frequentazione con la giornalista sportiva Eleonora Boi.