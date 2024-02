Belén con Bruno Cerella al compleanno di un’amica, la prima foto social con il cestista Belén Rodriguez posta una story nella quale compare accanto a Bruno Cerella, cestista al quale sarebbe particolarmente vicina dopo la fine del legame con Elio Lorenzoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Belén Rodriguez posta la prima foto Instagram nella quale compare al fianco di Bruno Cerella, cestista al quale si sarebbe molto avvicinata dopo la fine della storia d’amore con Elio Lorenzoni. La showgirl e il cestista hanno partecipato al compleanno di un’amica ed è stata Rodriguez la prima a condividere uno scatto che li vede comparire vicini. “Friends”, scrive Belén nella didascalia della foto, ma non è chiaro se intenda sottolineare che con Bruno sono solo amici o se, invece, faccia riferimento al legame con Giorgia D’Autorio, l’amica al cui 40esimo compleanno hanno partecipato Rodriguez e Cerella.

La foto a casa di Bruno Cerella e il quadro rivelatore

Era stato un quadro, comparso improvvisamente tra le Instagram story di Belén, ad accendere l’attenzione dei curiosi a proposito di un legame tra Rodriguez e Bruno Cerella. La showgirl aveva postato su Instagram un reel dedicato a un dipinto che sembrava l’avesse ispirata. Dipinto che è appeso a casa di Bruno, luogo in cui Belén lo ha filmato per poterlo successivamente condividere.

Belén Rodriguez già accostata a Bruno Cerella nel 2018

Belén era già stata accostata al cestista Bruno Cerella. Era il 2018 e la showgirl, reduce dalla rottura con l’ex fidanzato Andrea Iannone, era stata fotografata proprio accanto allo sportivo in occasione di una cena organizzata a Milano. All’epoca, intervistato anche a proposito del legame con la showgirl, il cestista si era rifiutato di commentare il loro rapporto, limitandosi a un secco: “No comment”. Adesso il gossip torna a riproporsi ma, a differenza di quanto accaduto in passato, Rodriguez ha scelto di non nascondere il rapporto con Bruno, esibendolo apertamente sui social. Si tratta del modo scelto da Belén per confermare il nuovo amore in corso o, al contrario, della precisazione dell’argentina che intende suggerire tra loro ci sia solo un rapporto di amicizia?